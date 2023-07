Da Mattinata la passione di Silvia Saracino per i libri, suo “Il regno di Woss”

Una nuova favola ha preso vita a Mattinata grazie a Silvia Saracino, una ragazza che da sempre nutra la passione per la lettura. Il suo obiettivo principale è quello di avvicinare ai libri più persone possibili non a caso infatti, con il suo profilo instagram Soslibri promuove la lettura divulgando consigli “librosi”tutti da scoprire.

“Il regno di Woss” – dice Silvia- nasce quasi per caso e questa storia non ci lascerà indifferenti in quanto i protagonisti sono bel delineati e riusciranno a fare breccia nei cuori dei più piccoli”.

Se pensate di leggere di draghi e di principesse da salvare vi sbagliate di grosso infatti, Paola e Eugenio, i protagonisti di Woss, saranno due ragazzi che, con le loro fragilità e insicurezze verranno catapultati in un regno magico dove si imbatteranno in personaggi singolari e con l’unione delle loro forze ma soprattutto grazie al potere dell’ amicizia riusciranno a sconfiggere il male.

Tanti sono gli insegnamenti che Silvia ha voluto trasmettere attraverso il suo libro ma quello a cui la scrittrice tiene maggiormente è infondere ai ragazzi la fiducia in sé stessi e nelle loro potenzialità.

“Ognuno di noi merita di credere nei propri sogni- dice Silavia- anche qualora sembrino irraggiungibili e, con la giusta grinta e un pizzico di fortuna tutto diventa possibile.

Il regno di Woss vuole ricordare anche a noi adulti che non è mai troppo tardi per realizzare il cosiddetto sogno nel cassetto e Silvia sostiene che la formula segreta è continuare a conservare sempre la speranza, la tenacia e la perseveranza anche se si vive in un piccolo paese come Mattinata”.

“Se i vostri figli- aggiunge- sono avversi alla lettura, Il regno di Woss è l’occasione che stavate aspettando per farli appassionare e innamorare del tesoro più inestimabile che c’è, ovvero i libri. Regaliamo ai ragazzi di oggi meno telefoni e più libri incrementando la loro fantasia e forse vivremo in un mondo migliore e magari chissà, diventeranno i lettori del futuro”.