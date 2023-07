Foggia, 21 luglio 2023. Fabrizio Gifuni nella cornice di Parco Città, per una chiacchierata culturale con cittadini e giornalisti dal tema “Ripartire dalla Cultura”.

E così si è espresso l’artista sull’argomento: “La cultura non potrà cambiare i destini né fare miracoli, ma può accendere, in senso figurato e materiale, un luogo e illuminarlo per non lasciare che cada nel buio, perché quando questo accade poi quel luogo tende a ritornare piazza di spaccio, un luogo disastrato per la cittadinanza che lo vedrà come un luogo brutto”.

E il pensiero di Gifuni, a tal proposito è andato proprio a Parco Città: “Da qualche anno la gente vi sta tornando proprio per seguire iniziative culturali e sono proprio queste a farlo vedere nuovamente come un luogo vivo”

Certamente non è facile farsi portatori di discorsi culturali e chi decide di investirsi di un tale ruolo spesso può ben dire di farlo come opera di “volontariato civico” secondo Gifuni “un volontariato che ho scelto liberamente e dove non è stato tutto immediato è facile. Perché qui c’è bisogno di conquistarsela giorno per giorno e facendo politica culturale per evitare che luoghi tendenzialmente abbandonati qualcuno non si azzardi di nuovo a farli scomparire”.

La cultura stessa, però, ha vissuto un momento brutto, quello della pandemia, in cui ha dovuto subire una battuta d’arresto in molte delle sue forme. E Nicola Saracino, responsabile del Coordinamento della comunicazione per Parco Città, e giornalista, ha chiesto a Gifuni se, a suo parere, essa, la Cultura appunto, sia davvero ripartita nel tempo presente e come.

”Il cinema è il teatro sono ripartiti con grande entusiasmo dopo il lockdown, anche perché c’era una grande voglia generale di tornare a momenti di condivisione” così l’attore per metà di origini pugliesi.

“Mentre però il Teatro ha avuto immediatamente una risposta fortissima e superiore alle aspettative, perché c’era una voglia di fare comunità, di tornare a piangere e ridere insieme. E si è capito molto presto che il segreto di questo successo era la voglia di corpi vivi che stavano insieme.

Le sale cinematografiche, invece, per quanto vedere un film in quei luoghi rappresenti qualcosa di diverso dallo stare comodamente seduti sul divano di casa, purtroppo questa ripartenza non l’hanno vissuta.

Forse perché c’era qualcosa già in corso prima della pandemia, cioè una crisi delle sale tradizionalmente intese, rispetto a qualcosa che era nato, i nuovi mezzi di comunicazione e di visione dei film.

Io sono convinto che, passato questo periodo critico, le sale rimarranno. A condizione che le nuove generazioni o qualche illuminato siano in grado di farle diventare nuovi luoghi di aggregazione, creando qualcosa di attrattivo dove andare non solo per vedere un film, con offerte tutto il giorno di una serie di attività che portino ad amare quei luoghi. Chi gestisce questi luoghi deve avere molta fantasia”.

Nel corso della serata, intervenuto anche il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, a ricordare la candidatura di Lucera a capitale della cultura:

“Lucera è troppo spesso dimenticata e ha un patrimonio culturale inestimabile” così il primo cittadino “Il percorso della cultura è lento e ha bisogno di essere ricaricato di volta in volta.

Però dal 2017 Lucera ha ricominciato a sognare, organizzando una serie di eventi culturali.

Io credo che così abbiamo regalato momenti di comunità non solo alla stessa Lucera, ma anche ai Monti Dauni, a Foggia, all’intera Puglia.

Ora siamo gli unici candidati a capitale della cultura. Inizialmente c’era un’altra candidatura, quella dell’Unione dei Monti Dauni con Anzano, Monteleone e Bovino, poi i sindaci di tali comuni hanno scelto di ritirarla e di promuovere quella di Lucera.

Un piccolo sogno che dobbiamo condividere tutto insieme per cercare di dare al nostro territorio la visibilità che merita”.

Ancora altre, a seguire, le domande dal parterre dei giornalisti convenuti.

Cosa lo guida nella scelta dei personaggi che decide di interpretare e cosa ci mette di suo ha chiesto la l’attore, regista e autore di teatro, vincitore del David di Donatello al miglior attore non protagonista per Il capitale umano, nel 2014, e del David di Donatello al miglior attore protagonista per Esterno notte, quest’anno, nel 2023

Daniela Iannuzzi, 21 luglio 2023