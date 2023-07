Bari – “Le anticipazioni del rapporto Svimez sulla fuga di cervelli dal Meridione al Centro Nord rappresentano un nuovo atto d’accusa verso quella politica di sinistra che attacca qualsiasi elemento di novità rispetto al passato.

A cominciare da quel percorso di autonomia che, con i necessari accorgimenti tecnici, rappresenta per il Sud un’opportunità e certo non una minaccia.

Apprendere che negli ultimi 20 anni sono stati 460mila i giovani laureati che si sono trasferiti in cerca di occupazione è un pesante atto di accusa verso le classi dirigenti meridionali. Solo in Puglia si calcola che dal 2001 al 2021 siano stati costretti a lasciare la regione ben 33mila laureati, 5000 dei quali hanno scelto addirittura l’estero.

Una diaspora che è costata in termini di formazione 138 miliardi di euro.

Una cifra enorme, senza tenere conto anche dell’impoverimento culturale e professionale del tessuto sociale. Occorre, dunque, fare di tutto per trattenere i nostri giovani, offrendo loro quello che finora in casa non hanno quasi mai trovato. Un esempio virtuoso è sicuramente quello di Rfi che, grazie anche all’attenzione costante del ministro Salvini, ha accelerato in pochi mesi lo sblocco dei cantieri, creando lavoro al Sud.

Così come la Zes unica per il Sud, proposta con forza dal governo di centrodestra all’Europa, può essere un altro strumento efficace per attrarre investimenti e favorire l’occupazione dei laureati meridionali. Soprattutto nel settore della green economy, dove la Puglia ha le potenzialità per giocare in autonomia un ruolo da protagonista, e in quello dell’aerospazio, dove abbiamo già un importante distretto da incrementare e valorizzare.

E’ tempo che la politica pugliese, a cominciare da chi la rappresenta in Parlamento, faccia del futuro dei giovani il primo punto all’ordine del giorno.