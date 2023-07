Mala movida a Manfredonia. “Cittadini esasperati da episodi di violenza”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “La “movida”, una parola magica che ci riporta alla liberazione ed evoca il periodo storico spagnolo subito dopo la caduta del regime franchista. Alla fine degli anni “70 la Spagna ricominciò a “vivere” e la sete di libertà si trasformò in un fermento di iniziative culturali, artistiche e di emancipazione sociale.

Fu un periodo di forte evoluzione della società spagnola che cercò di colmare velocemente il “gap” sociale, culturale, scientifico e tecnologico con il resto dell’Europa e del Mondo democratico.

Oggi il termine si è un pò “volgarizzato” come significato e identifica quel divertimento sfrenato che in alcuni periodi dell’anno e in alcune città si trasforma spesso in “mala-movida” ovvero quel modo di divertirsi in modo esagerato e senza freni che sfocia spesso in disturbo alla quiete e in eventi di violenza.

Questo fenomeno in forte espansione sta generando una forte contrapposizione tra comitati di cittadini esasperati dagli schiamazzi e dagli episodi di violenza e criminalità che avvengono sotto le loro abitazioni in ore notturne.

Gli esercenti pubblici, spesso coinvolti involontariamente, e le amministrazioni locali chiamate a gestire tutte le problematiche legate a questi eventi devono insieme trovare i presupposti per un lieto e quieto vivere. Facciamo il punto della situazione cercando il bandolo della matassa e sciogliendo i nodi che vi troveremo.

Siamo stati tutti giovani e sappiamo perciò bene che il divertimento in quel periodo della vita è importante e serve a completare la formazione caratteriale di ognuno di noi. Sappiamo anche bene che tra le diverse generazioni ci sono modi diversi di divertirsi e che spesso non sono molto compatibili.

I fattori critici che purtroppo si intrecciano sinergicamente sono diversi e tutti a forte impatto sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini. Questi fattori vanno dall’abuso di alcol agli schiamazzi, dalla guida in stato di ebrezza e alla violenza che oramai si scatena sempre più spesso per futili motivi.

Sono tutti aspetti che esulano dalla sfera personale ed entrano prepotentemente in quella della società. E’ per questa dinamica evolutiva che le attività di controllo e repressione di questi fenomeni attraverso le attività delle forze dell’ordine e della magistratura non sono più sufficienti, è necessario il coinvolgimento della società civile a 360°.

Gli studi di esperti di comportamento umano, di sociologi, psicologi ed esperti di altre discipline medico-sociali denunciano da anni uno stato di malessere sociale e di cattive abitudini degli adolescenti e dei giovani che vengono sempre più frequentemente “affogati nell’abuso di alcol e di azioni violente”. Sono quindi problemi che oltrepassano i problemi “patologici” che vanno comunque gestiti e rientrano in un ambito socio-educativo che deve essere allargato ad altri players che devono entrare in gioco quali la scuola, le famiglie, le associazioni e i centri specializzati per la gestione di queste problematiche.

E’ un aspetto che va oltre gli orari di apertura dei pubblici esercizi, i decibel della musica e i pattugliamenti delle forze dell’ordine.

Se vogliamo guardare lontano per cercare di arginare la crescita dei problemi e vogliamo salvare i nostri giovani bisogna attivarsi subito con progetti concreti di educazione sociale. Un segnale che bisogna cominciare a ragionare “fuori dagli schemi” per prevenire e salvare il salvabile lo vediamo nella nuova norma comunitaria che prevede la dicitura che l’alcol fa male sulle bottiglie di tutti i prodotti alcolici venduti in Irlanda, dalle birre al vino ai super alcolici.

Sicuramente questo può rappresentare un deterrente che comprometterà la vendita dei prodotti alcolici vino compreso ma è necessario anche cercare di capire il perché si è arrivati a questa decisione. Se studiamo il problema dell’alcolismo in Irlanda e in altre comunità del Regno Unito e del Nord Europa cominceremmo a capire che il problema è molto più grave e complesso di quello che viviamo adesso in Italia. In questi paesi i governi stanno facendo di tutto per riportare questo problema che, a sua volta ne innesca altri, ad un livello gestibile perché il trend di crescita e la situazione attuale lo rendono di difficile gestione. Come direbbe qualcuno “si giocano tutte le carte possibili”.

In Italia non siamo ancora a questi livelli, per fortuna, ma gli argini stanno cedendo e presto potremmo vivere le stesse situazioni.

E’ quindi necessario cominciare a realizzare tutti i progetti e le iniziative per convincere i nostri figli e nipoti che ci si può divertire civilmente senza arrecare danno agli altri, a se stessi e ai beni propri e della comunità. Tutti i pubblici esercenti e i commercianti saggi e intelligenti hanno capito da tempo che bisogna convivere con i residenti e instaurare con tutti loro un rapporto di sana e proficua collaborazione.

Il turismo vero, quello con la T maiuscola non tollera schiamazzi, gente ubriaca per strada o alla guida, risse, gesti e comportamenti fuori luogo e rifiuti abbandonati ovunque dopo le orge notturne. Se qualcuno vuole chiamare turismo tutto questo vuol dire che di Turismo non ha capito un bel niente.

Qui a Manfredonia il Turismo vero bisogna ancora pensarlo, progettarlo e realizzarlo. Il Turismo è infatti una industria “multi-tasking” che deve essere realizzata come un vestito su misura per un territorio. Manfredonia è un territorio troppo ricco di beni, tradizioni, professionalità e opportunità e questo lavoro deve essere affidato ad un grande sarto diremmo meglio ad un grande stilista. Più di qualcuno non l’ha ancora capito”.

Lo riporta la ConfEsercenti Manfredonia.