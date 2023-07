Operaio morto in cantiere Alta Velocità nel Foggiano: identificata la vittima

FOGGIA – Dopo l’ennesima morte sul lavoro sul cantiere dell’Alta Velocità, arriva la dura denuncia dei sindacati. La vittima, il 62enne Gino Di Furia di Ariano Irpino, era all’interno di una cabina gru e stava manovrando un cavo con gancio che si sarebbe staccato, travolgendo la cabina. L’operaio era al lavoro a Giardinetto nel territorio tra Bovino e Orsara di Puglia nel Foggiano. Gino Di Furia è morto per un strano scherzo del destino nel giorno del suo compleanno. Sposato e padre di due figlie di 30 e 35 anni risiedeva in contrada Santa Maria a Tuoro ad Ariano Irpino, dove gestiva da anni un rinomato frantoio di famiglia.

La Procura della Repubblica di Foggia ha aperto un’inchiesta, i sindacati condannano l’accaduto.

Il segretario generale della Uil Avellino-Benevento Luigi Simeone, il segretario della Feneal Uil Caserta Avellino Benevento, Antonio Cirillo e il responsabile dell’ufficio Vertenze Legale Avellino Benevento Enzo Flammia, puntano il dito sulla formazione e la prevenzione della sicurezza e gridano a chiare lettere che “questa ignobile mattanza deve finire e si stringono intorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di lavoro della vittima e chiedono si faccia presto chiarezza su quanto accaduto per comprendere la natura di questo ennesimo incidente mortaleLavorare in sicurezza deve essere una priorità assoluta. Non si hanno più parole, se non di rabbia, per esprimere lo sgomento che proviamo”.

Lo riporta il sito anteprima24.it.