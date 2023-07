Rodi Garganico, il sindaco: le acque sono sicure e pulite

Rodi Garganico – Un respiro di sollievo si diffonde tra i turisti e i residenti di Lido del Sole, la splendida frazione di Rodi Garganico, poiché il divieto di balneazione avvenuto in alcuni punti, è stato revocato con effetto immediato. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Puglia ha comunicato che i recenti rilievi effettuati nelle acque del comune hanno restituito risultati incoraggianti: i parametri sulla densità dei cianobatteri sono tornati totalmente nella norma, garantendo la sicurezza e la pulizia delle acque.

La notizia, attesa con ansia dai bagnanti e dagli operatori turistici locali, giunge come una boccata d’aria fresca in una calda estate caratterizzata da una lotta senza sosta contro la propagazione di alghe nocive.

L’Ordinanza n. 20 del 17 Luglio 2023, che aveva imposto un divieto di balneazione nelle acque superficiali individuate in alcuni punti: dagli ID IT016071043001 (“Bagno Romagna” 50 metri a sinistra) e IT016071040004 (“Bagno Romagna” 50 metri a destra) ai sensi dell’art. 5 comma 2 D. Lgs n.116 del 30/05/2008, è stata finalmente revocata, permettendo a tutti di godersi il mare senza preoccupazioni.

Il Sindaco di Rodi Garganico, visibilmente felice per l’esito positivo delle analisi, ha voluto condividere la buona notizia direttamente con i cittadini. Attraverso una diretta sulla sua pagina Facebook, ha assicurato che i risultati delle analisi sui colibatteri fecali, che verranno pubblicati sul sito del comune, sono altrettanto eccellenti. Sia per Rodi Garganico che per Lido del Sole, i dati delle analisi sono risultati negativi, dimostrando un ambiente marino sano e incontaminato.

L’intera comunità di Lido del Sole si prepara a festeggiare il ritorno alla normalità, e gli stabilimenti balneari sono pronti ad accogliere i visitatori con ancor più entusiasmo. Grazie all’impegno delle autorità locali, delle istituzioni e degli esperti dell’ARPA Puglia, la situazione è stata gestita con celerità ed efficienza, garantendo una soluzione rapida e sicura.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.