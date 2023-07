Terra Aut, il 25 luglio si fa festa con la “Pastasciutta antifascista”

CERIGNOLA (FOGGIA) – Martedì 25 luglio 2023 a partire dalle ore 19.30 Terra Aut a Cerignola ospita la Pastasciutta Antifascista. La “Storica Pastasciutta Antifascista” di Casa Cervi è una grande Festa che si tiene da molti anni il 25 luglio su iniziativa dell’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia).

Una ricorrenza all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia della Famiglia Cervi. Il 2023 è un anno speciale: sono passati 80 anni dall’inizio della Resistenza italiana e anche dalla storica pastasciutta che la Famiglia Cervi offrì agli abitanti del paese di Campegine dopo la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini, il 25 luglio 1943.

Oltre alla grande Festa di Casa Cervi, ogni anno si tengono decine di Pastasciutte Antifasciste in tutta Italia, unite dagli stessi valori e principi in una grande comunità. Come quella in programma su Terra Aut, il bene confiscato alla mafia in Contrada Scarafone, a Cerignola, in via Teano km 2, gestito dalla cooperativa sociale Altereco. Un luogo simbolo del potere criminale che in questi anni è stato trasformato in avamposto di legalità, di economia sostenibile, di lavoro regolare, di sviluppo, di antimafia sociale.

Il programma della Pastasciutta Antifascista prevede la degustazione di un menù con prodotti etici e liberati dalle mafie: antipasto, pasta asciutta al pomodoro e vino “Rosso Libero – Michele Cianci”.

In particolare, sarà l’occasione per presentare la nuova pasta biologica prodotta sui terreni di Terra Aut e per far conoscere la nuova etichetta del bacco dedicato alla memoria di Michele Cianci, vittima innocente di mafia, che presenta un vino più strutturato. Nel corso della serata sarà anche proiettato un video di saluto ai partecipanti da parte di Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. Partner dell’iniziativa: Comune di Cerignola, Oltre / la rete di imprese, Anpi, Cittadinanza Attiva Puglia, Coop Alleanza 3.0.

Per info e prenotazioni: 340.2437226 – 347.6812361.