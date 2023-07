“Un anno fa ucciso Galak. Oggi si allontanano i cani dal sagrato”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – “Un anno fa veniva barbaramente ucciso a San Giovanni Rotondo Galak il cane che accompagnava i turisti alla basilica di Padre Pio. E’ passato un anno esatto ma noi non dimentichiamo quello è successo e le due inchieste annunciate e poi molto probabilmente finite nel dimenticatoio e per la prosecuzione delle quali presenteremo un nuovo esposto nei prossimi giorni.

Ma proprio quando scocca l’anno della uccisione del cane dei pellegrini, arriva come una stilettata un post di Giovanni Cusenza consigliere comunale ed ex assessore di San Giovanni Rotondo con quale chiede la rimozione dei cani dalla piazza della chiesa di Padre Pio perché a suo dire in quella piazza oltre ai cani ci sarebbero sacchi di cibo e ciotole per sfamare i randagi che deturpano il sagrato della chiesa.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA stigmatizza le parole del consigliere (che secondo quanto scritto sul suo profilo Facebook è anche dipendente della struttura religiosa che fa riferimento ai frati) . “Sono parole dure e inappropriate quelle del consigliere che chiede al sindaco un ordinanza per allontanare i randagi parole che a nostro avviso contengono gli estremi per l’istigazione al maltrattamento di animali e per le quali valutiamo azioni legali, chiediamo invece- scrivono gli animalisti di AIDAA – un intervento serio ed urgente per continuare ad indagare sulla morte di Galak.

Non abbiamo dimenticato le promesse e l’indignazione di quei giorni anche delle autorità pubbliche per quella morte atroce e quindi rinnoviamo a loro la richiesta di riaprire quella vicenda perchè le loro non si trasformino in promesse da marinaio, Ed infine- conclude la nota animalista- invitiamo il pio consigliere ad amare gli animali e non a chiederne l’allontanamento e ci domandiamo come si comporterebbe davanti ai poveri che magari si siedono fuori dalla chiesa per chiedere l’elemosina, invocherebbe un’ordinanza per allontanarli o li inviterebbe a casa sua per rifocillarli?”. Lo riporta l’AIDAA in una nota.