USB Foggia: “Sanitaservice: la fine di un sogno?”

FOGGIA – “Diceva un grande scrittore che per privatizzare un servizio pubblico basta che chi lo gestisce cominci a creare disservizi e sarà cosa naturale la sua privatizzazione. Fummo tutti felici quando nel, ormai lontano, 2008 si posero le basi e nacque la prima delle società in house nella ASL di Foggia tutti facemmo salti di gioia (a cominciare dai Lavoratori) perché stava finendo una epoca di esternalizzazioni dei servizi di supporto e del 118 che tanti danni aveva fatto alle casse delle ASL e dei Cittadini pugliesi; moriva, in quel frangente, quel legame affaristico-politico- malavitoso (detto da Magistrati) che aveva messo in ginocchio la legalità e i diritti dei Lavoratori.

Già da allora, però, ci furono scontri epici con i tanti detrattori del pubblico (politici ed imprese che avevano perso la gallina dalle uova d’oro) e chi aveva creduto in quel progetto a cominciare dai Lavoratori che ci avevano messo la faccia affinchè fossero rispettati i loro diritti e la loro voglia di cambiare uno stato di cose indegno.

Tra coloro che non hanno mai “digerito” la nascita di queste società c’era, senz’altro, l’allora ex assessore fittiano e oggi assessore di Emiliano dott. Palese. Sarà un caso (ma ci crediamo poco) ma dalla sua nomina si è bloccato tutto ciò che gira intorno alle società in house a cominciare dalle assunzioni e questo sta mettendo in ginocchio tutti i servizi gestiti dalle Sanitaservice.