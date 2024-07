Inciviltà dilagante a Manfredonia. Ragazzini e adulti insozzano la città. "Dove sono i controlli, dove le sanzioni?"

Da Manfredonia proteste per l’inciviltà che mina la qualità della vita dei suoi abitanti e la reputazione della città. Mentre si intensificano gli sforzi per mantenere pulite le spiagge, il centro cittadino (e non solo) è spesso preda di un degrado preoccupante.

I residenti di Manfredonia sono esasperati dalla condizione in cui versano le strade del centro. Nonostante le iniziative per ripulire le spiagge a Manfredonia, le vie centrali rimangono sporche e trascurate. In particolare, la zona adiacente all’Antico Largo delle Fosse, oggi Piazza delle Eroine Sconosciute, tra Corso Roma e via Tribuna, a soli 150 metri dalla villa comunale, “è diventata un simbolo di degrado urbano”.

La frustrazione dei cittadini è accentuata dal confronto con altre località pugliesi, come Vieste. “Ieri sera siamo stati a Vieste, pulitissima e organizzatissima… luci, ruota panoramica, lungomare, rispetto degli orari per la musica, attività organizzate. Non c’era una carta in terra… polizia locale, agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza in costante monitoraggio del territorio”, racconta un cittadino, sottolineando l’abisso che separa Manfredonia da altre città turistiche ben gestite.

Ogni fine settimana, la situazione peggiora. Il sabato sera, in particolare, il centro di Manfredonia si trasforma in un caos di schiamazzi, rifiuti, e atti vandalici. Le strade sono disseminate di urina, cartoni, bottiglie vuote, e spazzatura di ogni genere. Questo comportamento incivile non conosce età, coinvolgendo sia giovani che adulti. “Un paese con belle persone, ma anche tanti, tanti, tanti ….. di qualsiasi età. Vergognatevi: bestie schifose!”, esclama un residente esasperato.

La questione più allarmante è l’assenza di controlli efficaci. I cittadini lamentano la mancanza di una presenza costante delle forze dell’ordine e l’assenza di sanzioni adeguate. “Dove sono i controlli, le sanzioni a catena?”, si chiedono in molti. Questa mancanza di vigilanza contribuisce a creare un senso di anarchia e impunità che alimenta comportamenti incivili.

È necessario un intervento deciso da parte dell’amministrazione comunale per ripristinare l’ordine e il decoro urbano. Al di là delle giornate dedicate alla pulizia delle spiagge (da luglio), è fondamentale un impegno costante per mantenere pulite e sicure le strade del centro. Solo attraverso una gestione attenta e la collaborazione tra cittadini e istituzioni, Manfredonia potrà superare questa fase critica e ritrovare il suo splendore.

