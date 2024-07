RODI GARGANICO. Alidaunia ancora protagonista con l’eliambulanza, salvata una vita umana.

I servizi di Alidaunia ancora essenziali nell’assistenza sanitaria. Poche ore fa interventi salvavita per un equipaggio della società foggiana che assicura un servizio essenziale anche alle Isole tremiti oltre ai collegamenti in elicottero da e per Foggia.

È successo a Rodi Garganico dove un turista è stato colto da un malore mentre si trovava in spiaggia. Il medico dell’Asl Foggia, un vero eroe, si è calato dall’elicottero con un verricello e ha praticato le cure del caso al villeggiante. Subito dopo un’ambulanza del 118 lo ha trasferito al campo sportivo di Rodi dove l’eliambulanza è potuta atterrare per trasferire il malcapitato all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Complimenti a tutto l’equipaggio.

fonte termolioline.it.