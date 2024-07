Policlinico Foggia. Consigli per la prevenzione del Melanoma Cutaneo: parla il Prof. Mario Mastrolonardo (VIDEO)

Nel panorama della prevenzione del melanoma cutaneo, la tecnologia gioca un ruolo sempre più cruciale. Per comprendere meglio questa evoluzione, abbiamo intervistato il Prof. Mario Mastrolonardo, responsabile del Dipartimento di Dermatologia Universitaria del Policlinico di Foggia, che ci ha parlato dell’importanza della prevenzione, dei vantaggi della mappatura digitale e del processo utilizzato presso il loro centro.

Il prof. Mastrolonardo inizia sottolineando l’importanza della prevenzione come primo passo per combattere il melanoma cutaneo. “La prevenzione del melanoma è fondamentale e inizia con la consapevolezza dei rischi associati all’esposizione solare”, spiega. “È essenziale utilizzare regolarmente creme solari con un alto fattore di protezione, evitare le ore più calde della giornata e indossare indumenti protettivi quando si è all’aperto.”

Inoltre, il professore enfatizza l’importanza dell’autoesame della pelle. “I pazienti devono essere istruiti a monitorare regolarmente la propria pelle, prestando attenzione a qualsiasi cambiamento nei nei o nelle macchie cutanee. L’autoesame è un’arma potente nella diagnosi precoce del melanoma, che può migliorare significativamente le probabilità di trattamento efficace.”

La mappatura digitale rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai metodi tradizionali di controllo dei nei. “La tecnologia digitale ci consente di avere una mappatura precisa e dettagliata della pelle del paziente,” afferma il Prof. Mastrolonardo. “Questo metodo permette di rilevare cambiamenti minimi nelle dimensioni, nella forma o nel colore dei nei che potrebbero indicare un potenziale melanoma.”

Tra i principali vantaggi della mappatura digitale vi è la possibilità di creare un archivio visivo e cronologico delle lesioni cutanee del paziente. “Con la mappatura digitale, possiamo confrontare le immagini nel tempo, rilevando precocemente eventuali anomalie che potrebbero non essere visibili ad occhio nudo. Questo approccio migliora l’accuratezza della diagnosi e riduce il rischio di false rassicurazioni o allarmi ingiustificati.”

Al Policlinico di Foggia, il processo di mappatura digitale è stato sviluppato con tecnologie all’avanguardia per garantire la massima precisione e affidabilità. “Utilizziamo un sistema di dermatoscopia digitale che cattura immagini ad alta risoluzione delle lesioni cutanee”, spiega il Prof. Mastrolonardo. “Queste immagini vengono poi archiviate in un database elettronico, consentendo un monitoraggio continuo e dettagliato.”

Il processo inizia con una visita dermatologica durante la quale vengono valutati tutti i nei e le macchie cutanee del paziente. “Le immagini acquisite vengono analizzate utilizzando software specializzati che identificano e misurano automaticamente i parametri critici di ogni lesione. Questo ci permette di avere una base di dati iniziale su cui effettuare confronti futuri.”

Un altro aspetto innovativo del sistema utilizzato al Policlinico di Foggia è l’integrazione con l’intelligenza artificiale (IA). “L’IA ci aiuta a identificare modelli e variazioni che potrebbero sfuggire all’occhio umano, aumentando ulteriormente l’accuratezza della diagnosi. Questo ci permette di intervenire tempestivamente in caso di sospetto melanoma.”

Il Prof. Mastrolonardo sottolinea come la combinazione di tecnologie avanzate e una maggiore consapevolezza dei pazienti possa fare la differenza nella lotta contro il melanoma cutaneo. “La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali. La mappatura digitale ci offre uno strumento potente per monitorare la salute della pelle dei nostri pazienti, permettendoci di intervenire tempestivamente e con maggiore precisione.” L’approccio innovativo del Policlinico di Foggia rappresenta un esempio virtuoso di come la tecnologia possa migliorare significativamente la prevenzione e la gestione delle malattie cutanee, aprendo nuove frontiere nella dermatologia moderna.