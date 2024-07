Un ringraziamento speciale all’equipe di Cardiologia dell’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, lettera aperta a StatoQuotidiano.it

Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutta l’equipe della Cardiologia dell’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia. In particolare, il mio apprezzamento va al primario, al dottor Vincenzo, alla dottoressa Alfieri, alla dottoressa Cappetti, alla dottoressa Placentino, ai dottori Salvemini e Riccione, agli infermieri e agli OSS. Insomma, a tutta l’equipe della Cardiologia.

Voglio ringraziarvi perché mi avete sostenuta in un momento difficile, dimostrando amore, tenerezza e comprensione. Mi avete fatto sentire in famiglia, non mi avete mai abbandonata. Durante i tre ricoveri che ho affrontato nei mesi di maggio, giugno e luglio, avete sempre mostrato grande professionalità, umiltà e gentilezza.

La Cardiologia di Manfredonia funziona molto bene grazie a voi. Anche se è un reparto piccolo, possiede tutto il necessario. La cosa più preziosa è però l’amore e l’umiltà che vi contraddistingue. Grazie di vero cuore.

Ho già lasciato un segno della mia gratitudine nel reparto, affisso in bacheca, per medici e infermieri. Tuttavia, ci tengo che questo mio ringraziamento venga pubblicato su Facebook tramite Stato Quotidiano, che ringrazio per il supporto. Non è vero che l’ospedale non funziona; anzi, funziona molto bene quando si mette il cuore e il sentimento nella propria professionalità. Un’equipe vera e unita sa dare tanto e tutto.

Ringrazio veramente di cuore tutta l’equipe della Cardiologia di Manfredonia. Ora, grazie a loro, mi resta da completare la fisioterapia interna presso il centro Turati per 30 giorni. Senza di loro, non ce l’avrei fatta. Ringrazio immensamente anche per questo.

Con affetto, un abbraccio a tutti voi della Cardiologia.

Leonarda (Dina) Guerra, paziente letto numero 11