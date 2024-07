Guardate attentamente la cartina che illustra questo post, con particolare riferimento alle tonalità di verde che contraddistinguono i diversi comuni.

La provincia di Foggia è tra le più colorate. Il comprensorio Foggia-Manfredonia esibisce la stessa tonalità di verde di Napoli, e soltanto l’area di Roma presenta un verde ancora più scuro.

Sette anni di carcere per violenza sessuale aggravata su minori è la condanna in via definitiva che ha ricevuto un sacerdote di Carpineto Romano. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dall’avvocato del religioso. Il sacerdote è stato arrestato due anni fa, accusato e poi ritenuto resonsabile dopo la condanna di aver abusato sessualmente di due adolescenti di età inferiore ai quattrodici anni.

Il sacerdote di Carpineto Romano condannato in via definitiva

Le indagini sul sacerdote sono partite dalla denuncia dei genitori dei ragazzi, che si sono accorti come qualcosa nei loro figli non andava. Avevano un comportamento strano e non volevano più frequentare la parrocchia. Fino a quando non hanno raccontato tutto. Il religioso, che celebrava a Carpineto Romano in provincia di Roma, è stato prima arrestato, finito a processo ed infine condannato. In primo grado era arrivata la prima condanna da parte del Tribunale di Velletri.

Il giudice aveva ascoltato i minori in sede di audizione protetta, durante la quale hanno raccontato gli abusi. I giudici della Corte d’Assise d’Appello hanno poi ridotto al pena ad un anno. Ora il sacerote, dopo la sentenza della Cassazione che lo ha condannato in via definitiva, si trova nel carcere di velletri.

continua su: https://www.fanpage.it/roma/violento-due-adolescenti-sacerdote-di-carpineto-romano-condannato-in-via-definitiva-a-7-anni/

https://www.fanpage.it/