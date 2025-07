Audace Cerignola, Elio Di Toro traccia la rotta: «Stimoli nuovi, fiducia in Maiuri e mercato mirato»

Riparte con curiosità, voglia di rimettersi in gioco e qualche inevitabile cambiamento l’avventura dell’Audace Cerignola. A fare il punto sul via della nuova stagione è il direttore sportivo Elio Di Toro, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud. «Ogni inizio stagione ha sempre qualcosa di diverso e particolare», spiega Di Toro. «Quest’anno c’è ancora più curiosità e stimoli, perché veniamo da una stagione esaltante e bellissima. L’obiettivo sarà trovare le motivazioni giuste per scrivere altre pagine importanti della nostra storia».

Il dirigente gialloblù ha speso parole di fiducia anche per il nuovo allenatore, Raffaele Maiuri: «Sa il fatto suo. È un uomo che conosce molto bene la materia e saprà indirizzare la squadra sia sul piano tattico che agonistico. Gli faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura». Sul fronte mercato, Di Toro ha confermato la strategia del club: «Stiamo rivisitando l’organico: arriveranno sicuramente dei giovani, ma anche qualche elemento con maggiore esperienza. La finestra di mercato è ancora lunga, faremo tutte le valutazioni necessarie per sbagliare il meno possibile».

Capitolo cessioni: finora tre partenze importanti già definite, mentre resta da chiudere la questione legata a Galo Capomaggio. «I cambiamenti richiedono tempo per trovare nuovi equilibri», ammette Di Toro, «ma cercheremo di fare il più velocemente possibile per dare al mister una squadra pronta a competere». Con entusiasmo e consapevolezza, l’Audace Cerignola guarda avanti: l’obiettivo è trasformare le sfide in opportunità, per confermarsi tra le protagoniste.

Lo riporta tuttomercatoweb.com