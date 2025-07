Meno weekend lunghi rispetto agli anni passati, ma non mancano le occasioni per una pausa. Ecco, mese per mese, tutte le chiusure previste regione per regione.

Il calendario scolastico 2025-2026 è stato ufficializzato e offre un mix di buone notizie e piccole delusioni per studenti e famiglie. Alcune festività e ponti regaleranno momenti strategici di pausa nel corso dell’anno scolastico, mentre altre cadranno in giorni meno favorevoli, riducendo le possibilità di weekend lunghi. Tra festività nazionali, chiusure regionali e le classiche vacanze di Natale e Pasqua, le occasioni di stop non mancheranno. Ecco tutte le date da segnare.

Inizio delle lezioni: si parte dall’8 settembre, ma con differenze regionali

L’avvio dell’anno scolastico varia da regione a regione.

Provincia di Bolzano : lunedì 8 settembre

Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Trento : mercoledì 10 settembre

Friuli Venezia Giulia : giovedì 11 settembre

Lombardia e altre regioni : tra il 12 e il 15 settembre

Calabria e Puglia: martedì 16 settembre

Tutte le regioni dovranno comunque garantire almeno 200 giorni effettivi di lezione, come previsto dal Ministero dell’Istruzione.

Fine dell’anno scolastico: ultime lezioni entro il 16 giugno

Le lezioni si concluderanno tra il 6 e il 16 giugno 2026, con lievi differenze regionali. Le scuole dell’infanzia, come da tradizione, resteranno aperte fino al 30 giugno.

Vacanze di Natale: pausa lunga per ricaricare le energie

La pausa natalizia inizierà tra il 22 e il 24 dicembre 2025, con rientro fissato per il 7 gennaio 2026. Alcune regioni, come la Sicilia, potrebbero rientrare l’8 gennaio, allungando leggermente il periodo di vacanza.

Pasqua 2026: una settimana piena di sospensione

La sospensione delle lezioni per le festività pasquali è prevista dal 2 al 7 aprile 2026. Alcune regioni, come Trento, prolungheranno la chiusura fino all’8 aprile, offrendo agli studenti una settimana abbondante di pausa.

Festività nazionali: ponti ridotti ma ben distribuiti

Il 2025-2026 sarà un anno meno generoso dal punto di vista dei ponti, con alcune festività che cadono nel weekend. Tuttavia, non mancano le occasioni per un weekend lungo:

1 novembre 2025 (sabato) : nessun ponte

8 dicembre 2025 (lunedì) : weekend lungo

25-26 dicembre : Natale e Santo Stefano

1 gennaio 2026 (giovedì) : Capodanno

6 gennaio 2026 (martedì) : Epifania

6 aprile 2026 : Lunedì dell’Angelo

25 aprile 2026 (sabato) : nessun ponte

1 maggio 2026 (venerdì) : ponte pieno

2 giugno 2026 (martedì): ponte con lunedì 1 giugno

Carnevale e vacanze regionali: variazioni sul territorio

Le vacanze di Carnevale non sono uniformi in tutta Italia.

Lombardia, Campania, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta : sospensione tra il 14 e il 17 febbraio 2026

Trentino e Sardegna : ulteriori giornate di pausa legate a festività locali

Bolzano e Valle d’Aosta: previste vacanze aggiuntive in autunno e primavera

Un calendario da consultare con attenzione

Per le famiglie, il calendario scolastico 2025-2026 rappresenta uno strumento fondamentale per organizzare al meglio viaggi, ferie e attività extrascolastiche. Le vacanze di Natale e Pasqua restano i momenti più lunghi per programmare viaggi in famiglia o semplicemente prendersi una pausa.

Ricordiamo che le scuole possono deliberare ulteriori giorni di sospensione, purché venga rispettato il minimo dei 200 giorni di lezione. Un dettaglio importante per chi deve pianificare con largo anticipo.

fonte tgcom24.com.