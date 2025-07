FOGGIA – Si allarga il fronte delle polemiche in merito alla vicenda dell’appalto sotto soglia assegnato alla cooperativa Servitalia, che ha visto coinvolta, seppur indirettamente, la vicesindaca Lucia Aprile. Dopo la rinuncia ufficiale da parte della cooperativa all’affidamento dei lavori, Fratelli d’Italia alza il tiro e punta il dito contro l’intera amministrazione comunale.

“Altro che caso isolato: tutti sapevano” – questo, in sintesi, il duro affondo firmato da Daria Cascarano, coordinatrice cittadina del partito, e dal dirigente Bruno Longo, in una nota congiunta diffusa oggi, 21 luglio. La vicenda – definita una “grottesca situazione politico-amministrativa” – viene ricostruita da Fratelli d’Italia come il prodotto di un iter anomalo, con “tempistiche sospette” e un “importo leggermente sotto soglia”, elementi che, secondo il partito, farebbero pensare a una gara “cucita su misura”.

La cooperativa che ha vinto l’appalto – secondo quanto trapelato – avrebbe legami familiari con l’assessora Aprile. Dopo l’esplosione della polemica, culminata con l’attenzione mediatica e politica, Servitalia ha deciso di rinunciare all’incarico. Ma per FdI la rinuncia non basta: “Il danno d’immagine resta, così come resta il dubbio su certe modalità di gestione degli appalti, che appaiono quantomeno borderline rispetto alle normative vigenti”.

Il gruppo non risparmia accuse nemmeno alla sindaca Maria Aida Episcopo e all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso: “È impensabile che non fossero a conoscenza dell’iter amministrativo – scrivono Cascarano e Longo – tanto più che giovedì 24 luglio avrebbero dovuto presenziare all’inaugurazione di piazza Sant’Eligio, dove parte dell’arredo urbano oggetto dell’appalto sarebbe stato installato. Come si può credere che nulla sapessero?”.

Secondo Fratelli d’Italia, è inverosimile che i dirigenti abbiano agito autonomamente, senza un avallo politico: “Quale funzionario comunale rischierebbe un’azione tanto esposta senza copertura politica? Dare la colpa ai tecnici è una forma di codardia istituzionale. Si tenta di isolare il caso come se fosse una leggerezza personale della vicesindaca, ma il quadro è ben più grave”.

Non manca nemmeno una frecciata alla gestione della comunicazione istituzionale: “La sindaca, solitamente presente sui social anche per commentare episodi di minore rilevanza, oggi si chiude nel silenzio o prova a giustificare l’ingiustificabile. Ma l’opinione pubblica non è cieca né sorda: si pretende chiarezza”.

Il comunicato si chiude con una richiesta secca: dimissioni immediate non solo per Lucia Aprile, ma per tutti i membri della giunta che fossero stati a conoscenza dell’operazione. “Se Aprile deve lasciare, allora deve farlo anche chi sapeva e non ha fermato questo disegno. Primo fra tutti il capo dell’amministrazione, sua eccellenza l’Episcopo”.

Nel frattempo, si attende di capire se sull’episodio si aprirà un fascicolo da parte della magistratura. Ma per l’opposizione non è più tempo di attendismi: “Serve un’assunzione di responsabilità politica immediata, prima che sia un giudice a intervenire”.