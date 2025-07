Foggia, 22 luglio 1943: una ferita che la città non vuole dimenticare

Domani, alle ore 9.39, il suono di dodici rintocchi provenienti dalla torre campanaria di Palazzo di Città riporterà alla memoria uno dei giorni più tragici della storia di Foggia. Era il 22 luglio 1943 quando, all’alba di un’estate già segnata dal conflitto, la città fu colpita da un devastante bombardamento aereo che segnò profondamente la sua identità.

Alle 9.39 risuonò l’allarme e, subito dopo, le prime esplosioni. Le “Fortezze Volanti” statunitensi colpirono in due ondate consecutive, rilasciando centinaia di ordigni che distrussero edifici, monumenti e vite. Il punto più colpito fu la stazione ferroviaria, dove si consumò la tragedia più grave: centinaia di civili, rifugiatisi nel sottopassaggio, persero la vita in seguito all’esplosione di un carro cisterna contenente carburante. Il liquido incendiato invase il tunnel, trasformandolo in una trappola mortale.

Alcuni ferrovieri, nel tentativo disperato di evitare un’esplosione ancor più devastante, riuscirono a portare lontano un convoglio carico di munizioni, sacrificando in molti casi la propria vita. Ancora oggi, non esiste un numero certo delle vittime di quella giornata, ma il loro ricordo resta vivo nel cuore della città.

Per onorare quella memoria, domani alle 10.15 si svolgerà una cerimonia ufficiale presso la stazione, con la deposizione di una corona d’alloro sulla targa dedicata ai ferrovieri caduti. L’iniziativa, promossa dal Comune di Foggia, vedrà la partecipazione delle massime autorità civili e militari.

«Per molti quella data può sembrare lontana, ma la città ha il dovere di non dimenticare», ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo. «È un atto di rispetto verso chi ha sofferto, ma anche un richiamo alla capacità di resilienza della nostra comunità, che ha ricevuto per questo due importanti riconoscimenti: la Medaglia d’Oro al Valor Civile nel 1959 e quella al Valor Militare nel 2006.»

La prima cittadina ha sottolineato l’importanza della memoria come strumento educativo per le nuove generazioni, soprattutto in un’epoca ancora attraversata da conflitti. «La guerra è una violenza cieca che lascia ferite indelebili. Coltivare la memoria è un impegno quotidiano, fatto di gesti semplici ma significativi, come quello di domani.»

A tal proposito, la sindaca ha annunciato l’imminente realizzazione di un monumento ai caduti della stazione, da collocare nello spazio antistante, accanto allo storico locomotore che un tempo si trovava in Villa. Un segno tangibile del tributo pagato da Foggia nella Seconda Guerra Mondiale e un monito per le generazioni future.