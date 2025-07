FOGGIA – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Borgo Mezzanone, una frazione rurale situata a circa dieci chilometri da Foggia. Una bambina di 12 anni, che stava transitando su un monopattino elettrico, è stata travolta da un’automobile in circostanze ancora in fase di accertamento.

L’impatto è avvenuto lungo una delle arterie principali della zona, in un tratto dove spesso la presenza di mezzi agricoli e veicoli in transito si somma alla scarsa visibilità causata dalle curve e dall’assenza di marciapiedi. A quanto si apprende, il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente si è immediatamente fermato per prestare soccorso, allertando contestualmente i sanitari del 118.

La ragazza è stata soccorsa in codice rosso e trasportata d’urgenza presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. I medici hanno riscontrato diverse lesioni, tra cui fratture agli arti e contusioni multiple. Dopo gli accertamenti clinici, è stata emessa una prognosi di 30 giorni. Al momento, le sue condizioni sono considerate serie ma stabili.

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Vieste, che ha eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni e acquisito eventuali immagini da telecamere di sorveglianza presenti nei pressi dell’incrocio dove si è verificato l’impatto.

L’automobilista è stato sottoposto ad alcoltest, risultando negativo. Secondo quanto trapelato, si tratta di un uomo residente in zona, che ha dichiarato di non aver visto sopraggiungere la giovane sul monopattino, complice forse un punto cieco o una manovra improvvisa della ragazza.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto in relazione all’utilizzo dei monopattini elettrici, sempre più diffusi anche tra i minori, spesso senza adeguata supervisione. La normativa vigente vieta infatti l’uso dei monopattini ai minori di 14 anni, mentre per i giovanissimi tra i 14 e i 18 anni è obbligatorio indossare il casco. Resta da chiarire se la 12enne stesse utilizzando il mezzo in conformità con la legge e se fossero presenti dispositivi di protezione individuale.

Gli inquirenti stanno ora valutando eventuali responsabilità, sia dal punto di vista del codice della strada che sul piano civile. Non è escluso che, nelle prossime ore, venga acquisita ulteriore documentazione medica e che vengano ascoltati i familiari della minore per comprendere il contesto in cui è maturato l’incidente.