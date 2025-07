Il Comune di Manfredonia “corre ai ripari”: oltre 182mila euro per eliminare le ecoballe a Sciali di Lauro

MANFREDONIA – Con la Determina Dirigenziale n. 1337 del 17 luglio 2025, il Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche” del Comune di Manfredonia ha formalizzato l’approvazione del progetto per la rimozione delle ecoballe abbandonate nel sito di Sciali di Lauro, in località “ex Lido Romagna”. Si tratta di un intervento urgente e strategico, motivato da ragioni ambientali, sanitarie e di sicurezza pubblica, affidato al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ing. Damiano Francesco Saverio.

La presenza delle ecoballe – rifiuti imballati e accatastati in modo incontrollato – è stata documentata in una nota del Comando della Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, che ha portato al sequestro dell’area il 3 gennaio 2024, successivamente autorizzata alla caratterizzazione ambientale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. L’operatore economico incaricato delle analisi, la Multiservice Fast srl, ha individuato il codice EER 19 12 12, relativo a rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di trattamento meccanico dei rifiuti.

I rischi e l’urgenza

La criticità del sito è emersa con forza nei giorni immediatamente precedenti all’adozione dell’atto. Il 15 luglio è stato sventato un incendio che avrebbe potuto causare danni ingenti alla collettività. Il giorno successivo, però, parte del materiale presente nella zona industriale è stato effettivamente incendiato, aggravando il quadro già compromesso e imponendo un’immediata azione di bonifica e prevenzione.

Il progetto approvato

Il progetto tecnico, redatto dal RUP, prevede: una Relazione tecnica illustrativa, l’Elenco prezzi unitari, il Computo metrico estimativo, il Quadro tecnico-economico, il Capitolato descrittivo-prestazionale.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a € 182.744,69, così suddivisi: € 132.380,96 per i servizi di rimozione (base d’asta), € 50.363,73 per somme a disposizione, tra cui: € 13.238,10 per imprevisti, € 2.647,62 per incentivi al personale, € 4.360,00 per attività di guardiania, € 35,00 di contributo ANAC, € 30.083,01 per IVA e oneri.

Alla luce dell’urgenza, si procederà mediante affidamento diretto su piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. La guardiania del sito è stata affidata all’operatore economico Cyber Security di Apricena, per un importo pari a € 5.319,20, al fine di prevenire ulteriori atti dolosi.

Il gruppo operativo individuato comprende: RUP e direttore tecnico: ing. Damiano Francesco Saverio; Supporto alla progettazione e procedura ANAC: dott.ssa Laura Prencipe; Redazione atti amministrativi: sig. Carmone Domenico; Direzione esecuzione contratto: geom. Vito Pacillo.

Impegni finanziari e trasparenza. Le somme necessarie sono allocate al capitolo 4748 dell’Esercizio Finanziario 2025. L’impegno è stato valutato coerente con il piano di riequilibrio dell’ente. La stipula del contratto seguirà la disciplina vigente in materia di appalti pubblici. È stato disposto l’avvio anticipato delle prestazioni, per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari.