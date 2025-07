L’inquietante vicenda delle ecoballe a Manfredonia: sequestri, ritardi, domande inevase. Chi sono i responsabili? (FOTO ODIERNA ECOBALLE IN FIAMME ZONA EX DI46 - MANFREDONIA)

Manfredonia, 21 luglio 2025. Una vicenda complessa, carica di zone d’ombra, quella che riguarda la presenza e la gestione delle ecoballe in agro di Manfredonia, in particolare tra Sciale di Lauro, l’ex lido Bagni Romagna e l’area industriale ex DI/46.

Una storia che inizia nel dicembre 2023 con i primi sequestri, attraversa oltre un anno di rimpalli istituzionali e arriva, tragicamente, fino agli incendi dolosi dell’estate 2025. Una crisi ambientale che impone una riflessione non solo amministrativa, ma anche civica, su trasparenza, responsabilità e prevenzione.

Il sequestro iniziale: dicembre 2023 – gennaio 2024

Il primo atto ufficiale di questa vicenda si registra il 22 dicembre 2023. In seguito ad interventi e segnalazioni delle associazioni di volontariato (Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, Civilis Manfredonia), il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia accerta la presenza di numerosi cumuli di rifiuti, le cosiddette ecoballe, nella località di Sciale di Lauro, in agro di Manfredonia.

Si tratta di rifiuti solidi urbani compattati, potenzialmente pericolosi per l’ambiente. Segue, il 3 gennaio 2024, il sequestro probatorio dell’area e la trasmissione degli atti al Comune.

Pochi giorni dopo, emergono nuovi sversamenti nella zona sud di Manfredonia: circa 1.000 quintali di ecoballe sono individuati nei pressi dell’ex lido Bagni Romagna, a pochi metri dal mare. Le autorità locali e regionali, pur consapevoli della gravità del caso, impiegano mesi per attivare una risposta strutturata.

I fondi regionali e l’avvio annunciato ma in realtà tardivo delle operazioni

Solo il 19 dicembre 2024, un anno dopo il primo sequestro, la Regione Puglia assegna 100.000 euro per la rimozione delle ecoballe a Sciale di Lauro.

Il 27 dicembre 2024, il Comune di Manfredonia annuncia formalmente l’avvio delle operazioni di rimozione nell’area ex Bagni Romagna.

Benissimo, è fatta allora. Diciamo.

“In merito all’avvio delle rimozione delle ecoballe accatastate in località bagni di Romagna sulla riviera sud, non si può nascondere la soddisfazione per aver finalmente dato l’avvio alla risoluzione di un problema che si trascinava da mesi e che sembrava non trovare soluzione nell’immediato. Le ecoballe che giacevano nel sito andavano rimosse; per i cittadini di Manfredonia e ancora di più per i cittadini della riviera sud. Andava messo in campo ogni sforzo per fornire una risposta concreta alla loro atavica istanza di protezione del territorio.

È stata questa una delle determinazioni principali che hanno guidato il mio operato alla guida della assessorato all’ambiente insieme ad una continua ricerca di azioni per le attività ecosostenibili. In tal senso è stata decisiva la continua e virtuosa interlocuzione avviata dal comune con la Regione Puglia, un dialogo costante, che ha consentito di aggregare forze ed obiettivi così da riuscire ad ottenere lo stanziamento di 100 mila euro per le operazioni di rimozione dei rifiuti. Senza la comunione di intenti tra istituzioni difficilmente avremmo ottenuto lo stesso risultato“. Così, in modo trionfale in una nota stampa de 27 dicembre 2024, l’assessorato comunale di riferimento, con parole di Rita Valentino.

La caratterizzazione tecnica dei rifiuti. Nel frattempo, il 28 gennaio 2025, viene liquidato l’incarico per la caratterizzazione tecnica dei rifiuti, passaggio indispensabile per poter procedere allo smaltimento secondo normativa.

Tuttavia, nonostante gli annunci, numerose ecoballe restano ancora abbandonate nei siti sequestrati. La rimozione procede con lentezza e senza un efficace presidio dei luoghi. E proprio in questa fase di stallo si manifesta il rischio più temuto.

9 aprile 2025. Il post di Ugo Galli. “Si consolida l’abitudine dell’amministrazione La Marca di rivendicare, con roboanti comunicati, quali propri meriti, milioni di finanziamenti erogati in favore di Manfredonia dal Governo NAZIONALE, sulla base di progetti proposti da ALTRI ORGANI rispetto alla attuale maggioranza di Palazzo San Domenico.

L’auspicio è che gli odierni amministratori siano almeno capaci di utilizzare effettivamente tali risorse economiche. Siamo, poi, ancora in attesa della rimozione delle ecoballe giacenti presso l’ex “Lido Romagna”. L’assessora competente aveva assunto l’impegno, con clamore mediatico, di provvedervi entro la fine dell’anno 2024, per poi smentirsi ed assicurare che la rimozione sarebbe stata effettuata in occasione della primavera, iniziata, forse a sua insaputa, già da venti giorni“.

Si, proprio così, primavera. Maledetta primavera.

Gli incendi e il disastro ambientale. Il 17 aprile 2025, rifiuti abbandonati vengono ritrovati sopra ecoballe già sequestrate nell’area ex Bagni Romagna. La situazione appare fuori controllo (il consigliere Giuseppe Marasco lancia l’allarme). E pochi mesi dopo, si consuma il disastro.

15 luglio 2025: incendio di vaste proporzioni nella zona Ex Lido Bagni di Romagna. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, aggrediscono le ecoballe in attesa da tempo di una rimozione, sterpaglie e rifiuti, generando una nube tossica visibile a chilometri di distanza. Le cause sono ancora da accertare, ma non si esclude il dolo.

16 luglio 2025: nuovo incendio, stavolta riuscito, nella zona industriale ex DI46 (nei pressi dell’impianto di biogas, a nord del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa). Le ecoballe vengono date alle fiamme. Il sindaco di Manfredonia parla pubblicamente di “attacco criminale al territorio” e dispone, solo allora, una vigilanza armata 24 ore su 24.

Quasi in contemporanea ci sarà il vasto incendio che interesserà l’Oasi Lago Salso. In fiamme oltre 300 ettari su 500.

L’area protetta, cuore della biodiversità del Gargano, viene lambita da roghi alimentati dal caldo e dalla presenza incontrollata di materiali infiammabili. Ma questa, seppur con tante correlazioni, è un’altra vicenda.

Domande inevase e responsabilità diffuse

Alla luce di questa ricostruzione, sono numerose le domande che restano aperte relativamente alla gestione delle ecoballe nel Comune di Manfredonia:

C’è stato un dissequestro formale delle aree? Dalle fonti disponibili, non risultano atti ufficiali in tal senso. I siti colpiti dagli incendi erano ancora sotto sequestro.

Chi ha autorizzato l’accesso a luoghi vincolati, senza predisporre misure di sicurezza?

Perché la rimozione delle ecoballe è stata annunciata con mesi di ritardo, nonostante le risorse economiche fossero disponibili? Perché è stato comunicato, nel dicembre 2024, che erano state rimosse?

L’Amministrazione comunale era perfettamente a conoscenza della presenza di rifiuti da oltre un anno. Quali azioni concrete sono state adottate per evitare che la situazione degenerasse?

Perché la vigilanza è stata attivata solo dopo gli incendi e non durante la fase di sequestro e accumulo dei rifiuti?

Le aree a rischio erano incluse nel Piano Comunale di Protezione Civile? Esiste un protocollo per la gestione dei rifiuti pericolosi nei siti sensibili del territorio?

Chi doveva vigilare? Chi doveva agire per tempo? E chi oggi pagherà le conseguenze di questo fallimento? L’ennesimo per il territorio?

“Sono stata due settimane in Gargano e ogni due per tre c’è stato un incendio… sinceramente son rimasta delusa perché era tutti di origine dolosa con pratiche veramente da terzo mondo. In caso così non dovrebbero fare arrivare fondi o altro perché li vige la speculazione“, scrive Debora sui social.

In definitiva: vergognatevi. incapaci.