Manfredonia, 21 luglio 2025. Vasto incendio ripreso stamani nella *Palude di Frattarolo, riserva umida a sud di Manfredonia. Il fumo era visibile da alcuni tratti della strada statale 89. Il primo incendio nell’area era avvenuto nella prima mattinata di ieri.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, l’ARIF, la Protezione Civile, la Polizia Locale, con il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca.

Secondo i primi rilievi, l’innesco era in un canneto: alcune fonti ipotizzano residui vegetali ancora caldi come causa naturale, mentre la pista dolosa non è esclusa.

Nei giorni scorsi, e ieri durante un incontro pubblico, il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha parlato di “disegno criminale”, sostenendo che non si tratta di episodi isolati ma di azioni mirate a danneggiare flora, fauna e territorio.

L’emergenza

L’estate in Capitanata è segnata da una vera emergenza incendi: dal 15 giugno al 20 luglio si sono registrati 979 roghi contro i 780 dello scorso anno, con circa 800 ettari già distrutti solo nell’area del Lago Salso e Frattarolo.

Il sindacato di polizia SAP ha denunciato carenza di personale e mezzi, e ha parlato di tentativi della criminalità organizzata di riprendere controllo sul territorio.

– Il movimento Libera, insieme ad associazioni locali, ha parlato di “attacco mafioso al cuore di Manfredonia”, e venerdì 23 luglio si svolgerà un incontro in Prefettura a Foggia.

La Regione Puglia è sotto pressione: critiche per i ritardi nei soccorsi e la carenza di mezzi aerei (alcuni evidenziano l’assenza di Canadair in Puglia).

*La Palude Frattarolo, area protetta di 257 ettari, è ancora una volta sotto attacco: dopo l’incendio all’Oasi Lago Salso (circa 800 ettari distrutti), si teme che i focolai non siano casuali ma parte di un piano criminale. L’emergenza incendi in Puglia è grave, con intensificazione di attività dolose e carenza di mezzi adeguati. Le autorità locali chiedono risposte rapide, mezzi aerei in loco, e un impegno maggiore per la prevenzione.

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO.IT