Manfredonia, riconoscimento per 25 anni di carriera: celebrati 78 architetti della provincia di Foggia

Un traguardo importante per 78 architetti della provincia di Foggia, che sabato sera, nella suggestiva cornice di Siponto, hanno ricevuto un riconoscimento per aver raggiunto i 25 anni di professione. A organizzare la cerimonia è stato l’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, che ha voluto così valorizzare l’impegno, la costanza e la dedizione dimostrati nel corso di un lungo percorso professionale.

La consegna degli attestati è avvenuta alla presenza del presidente dell’Ordine, Francesco Faccilongo, affiancato dai rappresentanti del consiglio direttivo. Un’occasione per celebrare una tappa significativa, ma anche per condividere esperienze, riflessioni e progettualità future in un clima di grande partecipazione e cordialità.

«Abbiamo scelto di ripristinare questa cerimonia – ha spiegato Faccilongo – perché riteniamo doveroso offrire un segnale concreto di riconoscimento ai colleghi che da 25 anni contribuiscono con il loro lavoro alla crescita del territorio. Per me è stato anche un momento di saluto: a fine mese si terranno le elezioni e non mi ricandiderò. In questi anni abbiamo innovato profondamente l’Ordine e portato avanti iniziative di rilevanza nazionale. Confido che chi verrà dopo di me saprà proseguire con spirito costruttivo e visione».

La serata è stata vissuta con emozione da tutti i presenti, che hanno accolto con gratitudine il gesto simbolico dell’Ordine. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza del riconoscimento pubblico per chi, con competenza e passione, ha contribuito a costruire spazi, comunità e paesaggi per oltre un quarto di secolo.

Ecco i professionisti premiati:

Ubaldo Agosti, Antonio Pio Bernaudo, Mariano Binetti, Pasquale Emanuele Bisceglie, Antonio Canistro, Anna Caprarella, Marcello Caputo, Maria Luisa Caputo, Antonietta Caracozzi, Stefania Castriota, Gaetano Centra, Luigi Cicchetti, Angela Ciuffreda, Francesco Clori, Geremia Costantino, Donato D’Andrea, Michela Daniello, Michele Daniello, Tiziana D’Arcangelo, Antonello D’Ardes, Antonio De Angelis, Antonio Michele Di Cesare, Antonio S. De Luca, Romolo Salvatore De Seneen, Francesco Delli Muti, Francesco Di Trani, Michelantonio Dionisio, Francesco Faccilongo, Rocco Finizio, Giovanni Francavilla, Francesco Giglio, Michela Grieco, Raffaela Guida, Pio Stefano Gusso, Pina Iacobbe, Andrea Lauriola, Giuseppe Leggieri, Francesco Paolo Lepore, Pierangelo Longo, Luigi Losciale, Vito Cataldo Lacangi, Filippo Mantuano, Marcello Fiume, Giuseppe Giacomo Masciocco, Antonio Mazzitelli, Caterina Menditti, Michele Merla, Francesco Migliaccio, Pasquale Montrone, Nicolangelo Morganella, Antonio Muscillo, Matteo Padalino, Michele Padovano, Raffaele Pagano, Antonio Palmieri, Giuseppe Palmieri, Massimiliano Palmisano, Matteo Pazienza, Alessandra Perna, Michele Prencipe, Renato Regina, Vincenzo Rignanese, Mariapia Rubino, Salvatore Donato Russo, Gaetano Salvemini, Umberto Sanguedolce, Gloria Scuotto, Luigi Scuro, Umberto Solimene, Nicola Stella, Giuseppe Marcello Stisci, Maria Rossana Straccialini, Matteo Tardio, Michele Taglifilo, Matteo Totta, Michele Violano, Vincenzo Vitulano, Domenico Zezza.