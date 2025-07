Manfredonia, un murale per Giusy Potenza

Di Giusy Potenza, 14 anni, hanno cercato di cancellare il volto per sempre, colpendola con un masso di 7 chili sulla scogliera di Manfredonia, il 13 novembre di vent’anni fa. Poi hanno provato a farlo di nuovo, nascondendo una piccola edicola funebre dedicata alla sua memoria. Ma oggi, a distanza di due decenni, la città risponde con un gesto di segno opposto: un murale che raffigurerà il volto sorridente della ragazza, come monito, memoria e speranza. A promuovere l’iniziativa è l’avvocata e figura politica locale Innocenza Starace, che ha assistito in aula alcuni familiari della vittima e raccontato la drammatica vicenda nel libro “Non ce lo dire a nessuno”. «Noi non vogliamo che il volto di Giusy venga dimenticato – spiega Starace – e per questo realizzeremo un murale ad imperitura memoria, simbolo collettivo contro la violenza».

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Manfredonia e nasce grazie all’impegno dell’associazione culturale ‘La Fenice’, che ha individuato la parete che ospiterà l’opera: un muro situato nel quartiere dove Giusy viveva, a pochi metri dalla chiesa di San Michele, luogo del suo ultimo saluto. L’opera sarà realizzata gratuitamente dall’artista manfredoniana Raffaella Fariello, con l’autorizzazione dei familiari della vittima. «Giusy non è solo un volto da ricordare, ma un simbolo di memoria e cambiamento – spiegano dall’associazione –. Vogliamo trasformare il dolore in bellezza e donare alla città un luogo di riflessione, empatia e resistenza civile. Un murale che non cancella il passato, ma lo illumina, per insegnare alle nuove generazioni il valore della dignità, del rispetto e del coraggio».

Starace ha rivolto un appello all’amministrazione comunale perché il patrocinio si traduca anche in un sostegno concreto, ribadendo il valore civile dell’iniziativa: «Ad ogni atto di violenza la comunità deve rispondere in modo non violento. Quel volto sarà un richiamo corale alla lotta contro la violenza di genere». La tragica vicenda di Giusy Potenza – il primo femminicidio mediatico della storia italiana – resta una ferita aperta per la comunità sipontina. Per l’omicidio, avvenuto in pieno giorno, venne condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione il cugino di secondo grado, Giovanni Potenza, allora 27enne, con cui la ragazza aveva una relazione segreta che minacciava di rivelare. Durante un litigio, lui la uccise colpendola alla testa con un grosso masso.

La tragedia non si fermò a quel giorno: nelle settimane successive, il padre di Giusy accoltellò – ferendolo – il padre dell’assassino, mentre la madre, sopraffatta dal dolore, si tolse la vita mentre era incinta. Oggi, vent’anni dopo, la città prova a rispondere con un gesto corale: un volto dipinto sul muro, perché la memoria non si cancelli mai più.

