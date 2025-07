Marasco chiede un incontro con il ministro a Roma e rinforzi ai V.d.F.

A proposito della drammatica situazione sull’Incendio totale dell’Oasi Lago Salso riserva naturale unica in europa il Capogruppo Consigliere Comunale Lega Salvini GIUSEPPE MARASCO nonchè Comandante Nazionale del Corpo Volontari CIVILIS, preoccupato dell’attuale incendio doloso a ridosso dellla Città di San Pio dichiara:

“Mi dispiace tanto per la distruzione dell’Oasi Lago Salso a causa degli incendi dolosi. L’Oasi Lago Salso è un’area protetta WWF all’interno del Parco Nazionale del Gargano, nota per la sua ricca biodiversità e la varietà di specie di uccelli che la abitano. Cosa sta succedendo

– L’incendio ha devastato la riserva naturale, compromettendo l’equilibrio dell’ecosistema e mettendo a rischio la flora e la fauna locali.

– Le autorità locali e i vigili del fuoco l’Arif, la Civilis e il volontariato hanno lavorando per domare l’incendio, la situazione è ancora critica in Capitanata, soprattutto considerando l’incendio del bosco alle spalle di San Giovanni Rotondo.

Perché questi incendi sono preoccupanti – L’Oasi Lago Salso è un habitat importante per molte specie di uccelli, tra cui il falco lanario e il falco pescatore, e ospita almeno 200 specie di uccelli, di cui 60 nidificanti. – La distruzione di questo ecosistema unico ha conseguenze irreversibili sulla biodiversità locale e sull’ambiente.

Cosa si può fare – È fondamentale che le autorità competenti identifichino i responsabili degli incendi dolosi e li perseguano a norma di legge.

– È importante anche sensibilizzare la popolazione sull’importanza della protezione dell’ambiente e della conservazione della biodiversità.

Inviata una pec al Ministero di Roma chiede udienza per farsi ascoltare su dettagli importanti da non sottovalutare, e chiedere rinforzi in Capitanata dei Vigili del Fuoco attualmente sotto organico.