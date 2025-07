Un chiarimento mai realmente pacificato si è trasformato in un agguato armato. È questa la cornice in cui si inserisce il tentato omicidio di Luciano Bisceglia, operatore ecologico di 50 anni originario di Monte Sant’Angelo, colpito al volto e al petto da almeno due colpi di pistola nel cuore della notte del 14 luglio scorso. L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Per il grave episodio, il GIP del Tribunale di Foggia, Marialuisa Bencivenga, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per due giovani del posto: Matteo Prencipe, 22 anni, e Domenico Basta, 25. Entrambi sono accusati di tentato omicidio in concorso con un terzo soggetto, tuttora sotto indagine.

Il presunto patto, poi violato

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto avrebbe avuto origine da una precedente aggressione subita dal figlio della vittima il giorno prima del ferimento. Il giovane sarebbe stato avvicinato e minacciato nei pressi di un ristorante da tre individui armati. L’episodio è stato riportato al padre, che avrebbe deciso di chiedere un chiarimento diretto con gli aggressori. Da qui la proposta di un incontro chiarificatore che avrebbe dovuto servire a disinnescare la tensione: secondo le carte dell’indagine, sarebbe stato addirittura raggiunto una sorta di “patto verbale” per evitare il ripetersi di simili episodi. Ma l’accordo è stato brutalmente disatteso poche ore dopo.

L’agguato

Poco prima dell’una di notte del 14 luglio, Luciano Bisceglia stava rientrando a casa insieme al figlio quando si è trovato i tre giovani ad attenderlo nei pressi dell’abitazione. Lo hanno invitato ad seguirli per un breve colloquio. Ma si è trattato, secondo l’accusa, di un pretesto: dopo pochi minuti, il figlio – rimasto in auto – ha udito diversi spari e si è precipitato verso il punto dell’incontro. La scena che si è trovato davanti è stata drammatica: il padre era a terra, ferito e sanguinante, mentre i tre giovani – tutti armati – continuavano a sparare in aria, probabilmente per intimidire o evitare che altri si avvicinassero.

Luciano Bisceglia è stato raggiunto da almeno due colpi, uno alla guancia destra, l’altro allo sterno. Il rapido intervento dei soccorsi – allertati proprio dal figlio – ha permesso il suo trasporto d’urgenza in ospedale, dove è tuttora ricoverato.

Le indagini e i primi arresti

Le indagini dei carabinieri della compagnia locale, coadiuvati dalla SIS del Comando Provinciale di Foggia, si sono attivate immediatamente. Grazie anche alle testimonianze raccolte, i due principali sospettati sono stati rintracciati a San Giovanni Rotondo, nascosti in un appartamento di un conoscente. Al momento del fermo sono stati sottoposti all’esame stub, che rileva tracce di polvere da sparo su mani e indumenti.

Secondo il giudice, sussistono “gravi indizi di colpevolezza” a carico dei due fermati, suffragati sia dalla testimonianza diretta del figlio della vittima, sia dal referto sanitario che conferma la pericolosità e la precisione dei colpi sparati. I tre avrebbero sparato a distanza ravvicinata, mirando a zone vitali del corpo, “compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte”, si legge nell’ordinanza. Il fatto che l’evento non si sia concluso in tragedia è stato definito “indipendente dalla loro volontà”.

Il movente e la pericolosità

Restano da chiarire i motivi esatti alla base dell’aggressione. Uno degli indagati, in sede di dichiarazioni spontanee, avrebbe accennato a minacce precedenti ricevute dalla vittima, ma ciò non è bastato a modificare il quadro indiziario. Per il GIP, l’uso di armi da fuoco, l’aggressione premeditata, la fuga e il tentativo di nascondersi in un altro comune dimostrano una “spiccata pericolosità sociale” e un “concreto pericolo di reiterazione” del reato.

Oltre al tentato omicidio, i tre sono accusati anche di porto abusivo di armi da fuoco in luogo pubblico.

Le indagini, coordinate dal PM Matteo Stella, sono ancora in corso. Gli inquirenti stanno valutando ogni elemento utile per chiarire la dinamica dei fatti e approfondire la reale natura dei rapporti tra vittima e aggressori, per capire se dietro l’agguato si celino altri episodi rimasti finora sotto traccia.

Lo riporta foggiatoday.it.