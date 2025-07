Nuovo incendio a San Giovanni Rotondo: evacuate altre 40 persone

Un nuovo fronte di fuoco è divampato nelle campagne di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, a poche ore di distanza dal rogo che aveva interessato la stessa area nella tarda serata di ieri, domenica 20 luglio. L’incendio precedente era stato domato soltanto nella mattinata odierna, ma la tregua è durata poco.

Le fiamme sono riprese con forza nella contrada Costa, costringendo le autorità a evacuare nuovamente, in via precauzionale, circa quaranta residenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei, tra cui i canadair, per contenere il rogo. A coordinare da vicino le operazioni di spegnimento è il vicesindaco Michele Longo, che sta seguendo passo dopo passo l’evoluzione dell’emergenza.

Nel frattempo, un nuovo focolaio si è sviluppato anche nella zona di Monte Calvo, periferia collinare del comune, ampliando così il fronte dell’incendio e complicando ulteriormente il lavoro delle squadre antincendio.

Le operazioni di spegnimento proseguono tra mille difficoltà, aggravate dal vento teso e dalla vegetazione secca, che alimentano la propagazione delle fiamme. Le autorità locali restano in allerta massima, mentre si monitora attentamente l’intera area per prevenire ulteriori criticità.

Lo riporta Antenna Sud.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI