Roma: il corpo di Emanuela Ruggeri trovato tra le sterpaglie in via del Mandrione - Emanuela Ruggeri, Fonte Immagine: ilmessaggero.it

Si chiamava Emanuela Ruggeri e aveva 32 anni la donna ritrovata priva di vita nella serata di ieri a Roma, nei pressi del civico 385 di via del Mandrione. La giovane risultava scomparsa dal 14 luglio, e la madre aveva già lanciato un appello pubblico per ritrovarla. A fare la tragica scoperta è stato un uomo mentre portava a spasso il cane.

Un ritrovamento che solleva molti interrogativi

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e, secondo il primo esame del medico legale, non presentava segni evidenti di violenza. La morte, stando alle prime stime, sarebbe avvenuta diversi giorni prima del ritrovamento, forse già da un paio di settimane. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e sono state affidate alla Polizia di Stato.

Ancora da chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di un possibile investimento da parte di un veicolo, anche se al momento nessuna pista è esclusa. Via del Mandrione è una strada stretta, in alcuni tratti scarsamente illuminata, spesso segnalata dai residenti come poco sicura, soprattutto nelle ore notturne.

Le indagini proseguono per ricostruire gli ultimi giorni di Emanuela Ruggeri e fare luce su quanto accaduto, in attesa degli esiti dell’autopsia e di ulteriori approfondimenti investigativi.

Lo riporta rainews.it.