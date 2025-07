Sul treno per Peschici una borsetta piena di gioielli e contanti: ritrovata e restituita grazie al capotreno

Una distrazione che poteva costare cara, ma che si è conclusa con un lieto fine grazie al senso di responsabilità e all’attenzione del personale di bordo. È accaduto sul treno regionale 23640 delle Ferrovie del Gargano, partito da Foggia alle 9.05 e diretto a Peschici Calenella. Durante la sosta alla fermata di Rodi Garganico, il capotreno Michele Scirpoli ha notato su un sedile una borsetta da donna apparentemente dimenticata. All’interno, oltre a effetti personali, c’erano anche contanti, gioielli e un documento di identità. Insieme al macchinista Antonio Matarante, Scirpoli si è subito attivato per rintracciare la proprietaria.

Grazie al documento, la viaggiatrice è stata individuata rapidamente e, dopo poche ore di apprensione, ha potuto riavere la sua borsetta completa di tutto. Non è la prima volta che il capotreno Scirpoli si distingue per prontezza e senso civico: solo qualche settimana fa, infatti, aveva segnalato ad un agente di polizia fuori servizio la presenza a bordo di un minorenne scappato di casa, contribuendo così al suo rientro in famiglia.

Un episodio che conferma come, oltre al compito tecnico di garantire il servizio, il personale ferroviario rivesta un ruolo fondamentale per la sicurezza e l’umanità lungo le linee che collegano il territorio del Gargano.

Lo riporta foggiatoday.it