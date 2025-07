Bari, 21 luglio 2025 – Con la sentenza n. 982/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società di vigilanza privata, volto a ottenere l’accertamento dell’obbligo della Prefettura di Foggia di pronunciarsi su un’istanza di riesame in autotutela relativa alla revoca della licenza.

Il procedimento trae origine dalla revoca, da parte del Prefetto di Foggia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, provvedimento che la società ricorrente – amministrata da soggetto già coinvolto in procedimenti analoghi – aveva chiesto venisse riesaminato alla luce di nuovi elementi sopravvenuti, tra cui l’interruzione dei rapporti con soggetti ritenuti critici e l’implementazione di corsi di formazione per le guardie giurate.

La Prefettura, tuttavia, non ha fornito riscontro alle istanze presentate dalla società in data 24 maggio e 25 giugno 2024. Da qui il ricorso al TAR, con richiesta di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato, oltre alla nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

Il giudizio del TAR: l’autotutela non è obbligatoria

Nel dichiarare il ricorso inammissibile, il Collegio – presieduto dal dott. Gianmario Palliggiano e con estensore il cons. Carlo Dibello – ha ribadito un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa: l’istanza di riesame in autotutela non obbliga l’Amministrazione a pronunciarsi, trattandosi di un potere pienamente discrezionale, esercitabile solo in presenza di ragioni di interesse pubblico.

Secondo il TAR, ammettere un obbligo generalizzato di rispondere a ogni istanza di riesame significherebbe aggirare i termini decadenziali previsti per impugnare i provvedimenti amministrativi, con un effetto destabilizzante sull’assetto dei rapporti giuridici già consolidati. Anche l’articolo 2 della legge 241/1990, richiamato dalla società ricorrente per sostenere l’obbligo di provvedere, è stato interpretato dal Collegio come riferito esclusivamente al procedimento in primo grado, e non alle valutazioni in secondo grado o di revoca/riesame.

Differenza tra revoca e interdittiva antimafia

La società aveva sostenuto che il provvedimento di revoca fosse di fatto assimilabile a un’interdittiva antimafia, ma il TAR ha precisato che i due strumenti hanno natura, presupposti e finalità diverse: mentre l’interdittiva si fonda sul pericolo di infiltrazioni mafiose, la revoca dell’autorizzazione per gli istituti di vigilanza può basarsi su una più ampia nozione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi degli articoli 136 TULPS e 257-quater del relativo regolamento.