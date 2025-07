Vacanze over 65, scoppia la polemica sulla meta: «Meglio Gargano o Monti Dauni che Rimini»

A Foggia anche il soggiorno climatico per gli over 65 divide la politica. La decisione dell’Amministrazione comunale di organizzare, dal 7 al 14 settembre prossimi, una vacanza a Rimini Rivabella per i cittadini anziani ha fatto storcere il naso ad alcuni consiglieri, anche in seno alla maggioranza. L’iniziativa, promossa dall’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio (M5S), ha acceso il dibattito sul senso stesso del progetto: offrire una settimana di relax lontano da casa o cogliere l’occasione per valorizzare le bellezze del territorio locale, generando anche ricadute economiche dirette.

Il gruppo Con Foggia – rappresentato dai consiglieri Achille Capozzi, Pasquale Ciruolo e Antonello Rizzi – non contesta l’iniziativa in sé, ma punta il dito sulla scelta della destinazione. «È un’occasione mancata per promuovere il nostro territorio», spiegano. «Il Gargano e il Subappennino Dauno offrono paesaggi meravigliosi, clima mite e un’enogastronomia d’eccellenza. Organizzare il soggiorno qui avrebbe permesso agli anziani di riscoprire le ricchezze della nostra provincia, portando benefici concreti alle strutture ricettive e ai commercianti locali».

«Investire sul nostro territorio – aggiunge il capogruppo Capozzi – significa investire sul benessere dei cittadini e sul futuro della nostra economia». Da qui l’invito all’Amministrazione a valutare, in futuro, mete più vicine, capaci di stimolare un “circolo virtuoso” di sviluppo e occupazione. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Italo Pontone, presidente della Commissione Politiche Sociali: «Da oltre un anno in Commissione si discuteva della possibilità di scegliere una meta locale. Rimini era una regina del turismo negli anni passati, ma oggi sarebbe stato più coerente puntare su Gargano o Subappennino anche per motivi economici e di promozione del territorio».

A sostenere l’iniziativa, ma non la destinazione, è anche Maurizio Accettulli (Fratelli d’Italia). «Come componente dell’opposizione – ricorda – fui tra i primi a proporre questo soggiorno climatico in Settima Commissione, convinto della sua utilità per gli anziani. All’epoca mi fu detto che non era realizzabile, ma oggi finalmente si concretizza. È la dimostrazione che le idee valide possono andare oltre i confini politici». Tuttavia, anche per lui sarebbe stato più opportuno restare in Puglia: «Rimini è ben organizzata, ma avremmo potuto scegliere una località che unisse mare, collina e clima fresco, valorizzando le risorse locali».

La polemica, per ora, resta in sottofondo, complice anche l’attenzione mediatica concentrata sul più recente “caso Aprile”. Ma intanto, sul tavolo resta la riflessione: per i prossimi soggiorni dedicati al benessere della terza età, conviene guardare lontano… o restare vicino casa, puntando sul fascino (spesso dimenticato) del Gargano e dei Monti Dauni?

