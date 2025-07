Vieste. Famiglia intrappolata nella “Grotta Sfondata”. Salvati tre bambini e due adulti

Vieste, 20 luglio 2025 – Momenti di forte tensione all’interno della suggestiva ma pericolosa “Grotta Sfondata”, situata lungo la costa di Vieste e formalmente interdetta alla navigazione per ragioni di sicurezza. Una famiglia composta da cinque persone – tra cui tre bambini – è rimasta bloccata all’interno della grotta a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteomarine.

Il piccolo natante su cui viaggiavano si è incagliato su una stretta lingua di spiaggia presente all’interno della cavità rocciosa, rendendo impossibile ogni tentativo autonomo di manovra o uscita.

L’allarme è stato raccolto dalla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, che ha immediatamente inviato sul posto il proprio gommone veloce. Con non poche difficoltà, i militari sono riusciti a raggiungere l’interno della grotta e a mettere in salvo tutti i componenti della famiglia, portandoli successivamente in zona sicura.

L’episodio, risoltosi senza conseguenze fisiche per i malcapitati, rappresenta un ulteriore monito alla prudenza: la navigazione in aree vietate può trasformarsi rapidamente in situazioni di grave pericolo, specialmente con bambini a bordo.