Acque meteoriche, oltre 33,5 milioni di euro per 29 interventi: la Regione Puglia amplia i finanziamenti contro gli allagamenti

La Regione Puglia rafforza gli investimenti destinati alla gestione delle acque meteoriche nei centri abitati, finanziando 29 interventi per un valore complessivo di 33 milioni e 580 mila euro.

Con la delibera approvata dalla Giunta regionale viene incrementata la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico dedicato alle infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque piovane, che raggiunge 34 milioni e 150 mila euro complessivi, consentendo di finanziare le istanze collocate fino alla ventinovesima posizione della graduatoria.

Gli interventi interesseranno i Comuni di Giovinazzo e Modugno nella Città metropolitana di Bari; Bisceglie nella BAT; Erchie e San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi; Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Carapelle, Carlantino, Celenza Valfortore, Orsara di Puglia, Panni, Sant’Agata di Puglia, Stornara, Troia e Volturara Appula in provincia di Foggia; Cannole, Casarano, Cursi, Gallipoli, Lequile, Lizzanello, Neviano, Novoli, Ortelle, San Pietro in Lama, Taurisano e Tiggiano in provincia di Lecce.

“Le opere dedicate alle acque meteoriche sono tra gli investimenti più importanti per la sicurezza delle nostre comunità perché intervenire oggi significa prevenire gli effetti degli eventi climatici sempre più intensi, come si vede in questi giorni, proteggere i centri abitati e migliorare la qualità dell’ambiente – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese –. Perciò abbiamo recuperato risorse già programmate, incrementato la dotazione dell’Avviso e fatto scorrere la graduatoria, consentendo a numerosi Comuni di realizzare interventi attesi da tempo”.

Le opere riguardano reti di drenaggio urbano, sistemi di raccolta delle acque meteoriche, impianti di trattamento, vasche di accumulo e recapiti finali, con l’obiettivo di ridurre gli allagamenti, migliorare la qualità dei corpi idrici e aumentare la resilienza dei territori agli eventi meteorologici estremi.