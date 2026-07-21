Sessanta milioni di euro a fondo perduto destinati alle imprese agricole pugliesi: è questa la dotazione al centro dell’incontro organizzato nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città a Foggia per presentare le opportunità offerte dal bando SRD01 del Complemento per lo Sviluppo Rurale Puglia 2023-2027.

L’appuntamento ha avuto l’obiettivo di illustrare ad aziende agricole e operatori del settore le possibilità di finanziamento previste dalla misura regionale, evidenziando le ricadute che gli investimenti potranno avere sul territorio della Capitanata.

All’incontro hanno partecipato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli e l’assessore comunale alle Politiche Agricole Luigi Iorio, che hanno sottolineato il ruolo strategico dell’agricoltura nell’economia locale e l’importanza di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla nuova programmazione europea.

Il bando SRD01, inserito nel CSR Puglia 2023-2027, sostiene gli investimenti produttivi delle aziende agricole con l’obiettivo di aumentare la competitività delle imprese, migliorarne la redditività e favorire l’innovazione.

La misura permette di finanziare interventi per l’ammodernamento delle strutture aziendali, l’acquisto di macchinari e tecnologie innovative, il miglioramento dell’efficienza produttiva, il risparmio energetico e idrico, oltre a iniziative orientate alla sostenibilità ambientale e alla capacità delle aziende di affrontare i cambiamenti climatici.

Durante l’incontro è stato evidenziato come queste risorse possano rappresentare un’importante occasione di crescita per la Capitanata, territorio in cui il comparto agricolo costituisce uno dei principali settori economici.

L’assessore regionale Francesco Paolicelli ha spiegato la finalità degli interventi, dichiarando: “Aiutiamo chi trasforma il proprio prodotto”.

Le risorse disponibili puntano infatti a sostenere le imprese nel percorso di innovazione, trasformazione e valorizzazione delle produzioni agricole pugliesi, favorendo investimenti capaci di rafforzare la competitività del settore e creare nuove opportunità anche sul piano occupazionale.

L’obiettivo della programmazione regionale è accompagnare il sistema agricolo verso un modello più moderno, sostenibile e competitivo, capace di coniugare crescita economica e tutela delle risorse naturali.

Lo riporta foggiatoday.it.