Edizione n° 6134

BALLON D'ESSAI

MOSCONE MANFREDONIA // Moscone a Repubblica: «Non faccio il Savonarola: critico Nevo, ma vorrei incontrarlo»
21 Luglio 2026 - ore  09:28

CALEMBOUR

VADO LIGURE // Maxi sequestro di cocaina, rinvenuti oltre 770 chili di droga nascosti tra le banane
21 Luglio 2026 - ore  11:44

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Agricoltura, 60 milioni di euro a fondo perduto per le imprese pugliesi

FOGGIA PUGLIA Agricoltura, 60 milioni di euro a fondo perduto per le imprese pugliesi

Il bando SRD01 sostiene gli investimenti produttivi delle aziende agricole con l’obiettivo di aumentare la competitività delle imprese

Francesco Paolicelli

L’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli - Fonte Immagine: terraevita.edagricole.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Economia // Foggia //

Sessanta milioni di euro a fondo perduto destinati alle imprese agricole pugliesi: è questa la dotazione al centro dell’incontro organizzato nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città a Foggia per presentare le opportunità offerte dal bando SRD01 del Complemento per lo Sviluppo Rurale Puglia 2023-2027.

L’appuntamento ha avuto l’obiettivo di illustrare ad aziende agricole e operatori del settore le possibilità di finanziamento previste dalla misura regionale, evidenziando le ricadute che gli investimenti potranno avere sul territorio della Capitanata.

All’incontro hanno partecipato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli e l’assessore comunale alle Politiche Agricole Luigi Iorio, che hanno sottolineato il ruolo strategico dell’agricoltura nell’economia locale e l’importanza di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla nuova programmazione europea.

Il bando SRD01, inserito nel CSR Puglia 2023-2027, sostiene gli investimenti produttivi delle aziende agricole con l’obiettivo di aumentare la competitività delle imprese, migliorarne la redditività e favorire l’innovazione.

La misura permette di finanziare interventi per l’ammodernamento delle strutture aziendali, l’acquisto di macchinari e tecnologie innovative, il miglioramento dell’efficienza produttiva, il risparmio energetico e idrico, oltre a iniziative orientate alla sostenibilità ambientale e alla capacità delle aziende di affrontare i cambiamenti climatici.

Durante l’incontro è stato evidenziato come queste risorse possano rappresentare un’importante occasione di crescita per la Capitanata, territorio in cui il comparto agricolo costituisce uno dei principali settori economici.

L’assessore regionale Francesco Paolicelli ha spiegato la finalità degli interventi, dichiarando: “Aiutiamo chi trasforma il proprio prodotto”.

Le risorse disponibili puntano infatti a sostenere le imprese nel percorso di innovazione, trasformazione e valorizzazione delle produzioni agricole pugliesi, favorendo investimenti capaci di rafforzare la competitività del settore e creare nuove opportunità anche sul piano occupazionale.

L’obiettivo della programmazione regionale è accompagnare il sistema agricolo verso un modello più moderno, sostenibile e competitivo, capace di coniugare crescita economica e tutela delle risorse naturali.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO