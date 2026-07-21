Agricoltura, presentato a Foggia il bando SRD01 del CSR Puglia 2023-2027

L’Aula Consiliare di Palazzo di Città di Foggia ha ospitato la presentazione del bando SRD01 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Puglia 2023-2027, misura destinata a sostenere gli investimenti produttivi delle aziende agricole, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività, migliorarne la redditività e favorire una crescita orientata alla sostenibilità ambientale e climatica.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto sulle opportunità offerte dalla nuova programmazione europea per il comparto agricolo della Capitanata.

Alla presentazione hanno partecipato la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, l’onorevole Giandonato La Salandra, il consigliere regionale Giulio Scapato, l’assessore comunale all’Agricoltura Luigi Iorio e il sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo. Presenti anche gli assessori comunali Simona Mendolicchio, Giuseppe Galasso e Davide Emanuele, oltre ai consiglieri Stefania Rignanese e Mino Di Chiara.

Nel corso del suo intervento, la sindaca Maria Aida Episcopo ha ribadito la centralità del settore agricolo nelle strategie dell’amministrazione comunale, dichiarando: “L’agricoltura locale è tra le priorità di questa amministrazione e resta un settore su cui intendiamo investire attenzione ed energie con continuità. È una scelta che nasce dalla convinzione che il futuro della nostra città passi anche dalla capacità di valorizzare chi lavora la terra e presidia questo territorio. Il primo incontro di oggi va letto in questa direzione. È un punto di partenza che considero promettente e che apre spazi di collaborazione concreti, da costruire con serietà nei prossimi mesi.”

L’assessore regionale Francesco Paolicelli ha illustrato le opportunità offerte dalla nuova programmazione, evidenziando la consistenza delle risorse disponibili: “Sono in campo 1,2 miliardi di euro complessivi. Di questi, 400 milioni sostengono anche pratiche come la semina su sodo e il biologico. Abbiamo avviato le prime misure, le abbiamo chiamate Filiere di Puglia, e riguardano la trasformazione dei prodotti agricoli, tanto quelli coltivati in azienda quanto quelli acquistati da altri. Le imprese dell’agroalimentare hanno già risposto.”

Paolicelli ha inoltre ricordato che PIA e Mini PIA dispongono di una dotazione di 400 milioni di euro, mentre nel comparto ortofrutticolo sono già stati programmati investimenti destinati a circa 140 aziende, con contributi che possono arrivare fino a 4 milioni di euro per ciascun progetto, anche per la realizzazione di nuovi opifici.

Soffermandosi sul bando presentato a Foggia, l’assessore ha aggiunto: “Il bando SRD01 consente di costruire la propria filiera qui in Puglia. Trasformiamo ancora troppo poco rispetto a quanto produciamo. Il pomodoro lo dimostra bene, perché è proprio la trasformazione ad averne accresciuto il valore.”

A chiudere gli interventi è stato l’assessore comunale all’Agricoltura Luigi Iorio, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio: *“La presentazione qui a Foggia del bando SRD01 del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Puglia 2023/2027 non è un semplice passaggio tecnico. È il riconoscimento del ruolo che la Capitanata continua ad avere nell’agricoltura italiana e, insieme, un’occasione concreta per le nostre imprese, che da questa terra traggono identità e lavoro. Parliamo di uno strumento che sostiene gli investimenti produttivi delle aziende agricole per renderle più competitive sui mercati, più solide sul piano della redditività e più attente alle performance climatico-ambientali. Sono tre obiettivi che, nella nostra provincia, non stanno mai separati. Chi lavora la terra in Capitanata sa bene che ammodernare le dotazioni, innovare i processi e ridurre l’impatto ambientale sono la stessa cosa guardata da tre lati diversi. Come amministrazione comunale, il nostro compito non è sostituirci alla Regione, che ringrazio per aver scelto Foggia come sede di questa presentazione, ma stare accanto al mondo produttivo, informare, accompagnare le imprese verso le opportunità che si aprono e ridurre la distanza che troppo spesso separa un bando da chi potrebbe davvero utilizzarlo.”