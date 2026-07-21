Si terranno domani davanti al gip di Bari Chiara Maglio gli interrogatori preventivi di sei persone di Cerignola coinvolte nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su una presunta organizzazione specializzata negli assalti ai portavalori.

La Procura ha chiesto quattro nuove misure cautelari in carcere e due obblighi di firma per gli indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, possesso illegale di armi, furto, ricettazione e false generalità.

L’indagine è quella sfociata il 10 luglio scorso con l’esecuzione di sette ordinanze cautelari in carcere tra Cerignola e Andria e riguarda il presunto gruppo ritenuto responsabile dell’assalto al portavalori della Battistolli, che il 6 novembre 2024 trasportava oltre 1,2 milioni di euro in contanti a Toritto, nel Barese.

Dopo aver ascoltato le eventuali dichiarazioni degli indagati e le argomentazioni dei loro difensori, il giudice dovrà decidere se accogliere le ulteriori richieste avanzate dalla Dda.

Tra le persone per cui è stato chiesto l’arresto figura Antonio Braschi, 48 anni, accusato di associazione per delinquere, concorso nel possesso illegale di due pistole, ricettazione di due auto ritrovate in un garage di Ordona e furto di veicoli avvenuti a Canosa.

La richiesta riguarda anche Giuseppe Da Bellonio, 45 anni, indagato per associazione per delinquere e per il presunto coinvolgimento nella ricettazione di quattro autobus della Stp di Brindisi, Alberto Macchiarulo, 42 anni, accusato di concorso nella ricettazione di due auto e nel furto di altri due veicoli, e Francesco Gaeta, cinquantenne di Orta Nova, per il presunto coinvolgimento nella ricettazione delle due vetture trovate nel garage di Ordona nel settembre 2025.

Per Pasquale Pio Barrasso, 41 anni, e Giustina Pollice, 33 anni, entrambi di Cerignola, la Dda ha invece chiesto l’obbligo di firma. I due sono indagati per il presunto concorso nel possesso illegale di una pistola e per una vicenda legata alle false generalità fornite durante un controllo delle forze dell’ordine.

Secondo l’accusa, Barrasso, su presunta istigazione della Pollice, avrebbe dichiarato di essere il fratello Biagio, che in quel periodo era sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscire di casa nelle ore notturne.

Pasquale Pio Barrasso e Giustina Pollice sono rispettivamente fratello e moglie di Biagio Barrasso, 41 anni, considerato dagli investigatori uno dei principali indagati dell’inchiesta e ritenuto un elemento specializzato negli assalti a blindati e caveau con modalità definite dagli inquirenti di tipo paramilitare.

L’inchiesta si concentra in particolare sull’assalto di Toritto, episodio nel quale il colpo sarebbe sostanzialmente fallito: secondo la ricostruzione investigativa, durante l’esplosione del portellone del portavalori per raggiungere la cassaforte, gran parte del denaro sarebbe andata distrutta a causa del rogo provocato dalla deflagrazione.

Gli investigatori hanno focalizzato l’attenzione su Biagio Barrasso dopo il suo ricovero all’ospedale Tatarella di Cerignola, avvenuto poche ore dopo la rapina, a causa di una ferita da arma da fuoco all’addome. Barrasso avrebbe dichiarato di non sapere chi lo avesse colpito e per quale motivo, sostenendo di essere stato ferito mentre si trovava in campagna. Per gli inquirenti, invece, la ferita sarebbe stata riportata durante un conflitto a fuoco con i vigilantes impegnati nell’assalto.

Attraverso intercettazioni e attività investigative condotte dai carabinieri di Bari insieme alla Dda, gli inquirenti ritengono di aver ricostruito la composizione della presunta banda.

L’inchiesta conta complessivamente 16 indagati, di cui 13 foggiani, e riguarda 17 capi d’imputazione: oltre all’associazione per delinquere, vengono contestate tre rapine, il possesso illegale di armi, furti e ricettazioni di auto, false attestazioni sulle generalità e un’ipotesi di favoreggiamento contestata all’ex sindaco di Cerignola Antonio Giannatempo, medico ospedaliero, per una vicenda relativa al ricovero di Biagio Barrasso.

Nel blitz del 10 luglio, il gip aveva disposto il carcere per Biagio Barrasso, Cosimo Attila Cirulli, Pasquale Sciusco e Giovanni Terlizzi, tutti di Cerignola, oltre agli andriesi Riccardo Acquaviva e Riccardo Magno e al bitontino Pasquale Pazienza.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.