(A cura di Mario Schena). Sette giorni al ritorno del Foggia nel calcio che conta. Fondamentale la revoca dell’amministrazione giudiziaria che permetterà al Foggia di camminare da solo che ha già provveduto a fare tutti i passi per il ritorno in serie C con la presentazione della domanda di riammissione.

Ora bisognerà attendere il pronunciamento del Consiglio Federale che ufficializzerà il ritorno tra i professionisti dei rossoneri. Il 28 luglio saranno formati i tre gironi della Lega Pro, il giorno dopo saranno stilati i calendari della prossima stagione.

Nel frattempo si è conclusa la serie delle conferenze stampa “conoscitive” iniziate con quella della proprietà, seguita dalla presentazione del direttore sportivo e proseguita con la presentazione del tecnico Gaetano Auteri ed il suo staff composto da Simone Calori, allenatore in seconda, Giacomo Cofano, preparatore atletico, e Domenico Botticella, allenatore dei portieri. Contratto biennale per il tecnico siciliano e che ha mostrato subito di avere le idee molto chiare:« Foggia, dal punto di vista calcistico, è un ambiente di grande storia e passione. Avere la possibilità di allenare questa città rappresenta per me una motivazione molto importante. L’obiettivo dovrà essere definito dalla società, ma per quanto mi riguarda il Foggia è uno stimolo enorme».

Sul Foggia che verrà: «Siamo all’anno zero. Ho chiesto un contratto biennale per avviare un percorso di lavoro serio, perché non amo i contratti troppo lunghi. Sono convinto che, con le competenze di tutti, si possa risalire. Ho una grande responsabilità nei confronti dei tifosi, e ne ero già consapevole nel momento in cui ho firmato. Sono felice che la gente abbia fiducia in noi: questo non mi spaventa, anzi mi dà ulteriore carica.

Con i tifosi rossoneri non ho alcun problema anzi, se devo essere sincero, invidiavo i colleghi che hanno allenato qui, perché avrei voluto esserci io.

Anche se siamo in ritardo, sappiamo come lavorare e come allestire una rosa competitiva».

Il mister rossonero ha già le idee chiare sull’organico da allestire, avendo già avuto disponibilità da calciatori di sua conoscenza:« Abbiamo un foglio bianco da riempire nel modo migliore, pur con lo svantaggio di un ripescaggio che arriverà in una data più avanzata. Con il contributo di tutti dobbiamo creare un’identità calcistica forte.

Ho sempre sognato di allenare in una piazza come Foggia, dove si vive di pane e pallone ogni giorno. Dal punto di vista tattico valuteremo il tipo di squadra da costruire.

Con il mio staff abbiamo scelto un metodo di lavoro preciso. Entro il 31 vorrei avere una squadra almeno al 70%, perché, anche se il tempo è poco, lavoreremo intensamente. Porteremo con noi entusiasmo, senso di appartenenza e tutto ciò che sarà necessario. Servono giocatori capaci di dare tanto, ma serve soprattutto una squadra che li aiuti a esprimersi al meglio. Devono essere forti, pericolosi e determinati. I nomi sono tanti, ma li comunicheremo quando sarà il momento opportuno».

A cura di Mario Schena.

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