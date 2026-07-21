Sono 198 i cantieri avviati a Bari negli ultimi dodici mesi, un dato illustrato dal sindaco Vito Leccese nel corso della seduta monotematica del Consiglio comunale dedicata allo stato di avanzamento delle opere pubbliche e ai disagi causati dagli interventi in corso.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha riconosciuto le difficoltà affrontate quotidianamente dai cittadini, dichiarando: “Negli ultimi dodici mesi a Bari sono stati aperti 198 cantieri. È evidente che i lavori producano polvere, rumore e modifiche alle abitudini quotidiane dei cittadini. Per questo abbiamo chiesto pazienza e, in più occasioni, anche scusa. Un cantiere non porta consenso, ma se non fossimo convinti del risultato finale e della visione complessiva che questi interventi compongono, come pezzi di un grande puzzle, avremmo fatto scelte diverse.”

Il sindaco ha evidenziato come gli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) rappresentino un’occasione importante per ridisegnare il futuro della città, rendendola più moderna, sostenibile e meno dipendente dall’automobile.

Leccese ha inoltre rassicurato sul rispetto delle scadenze previste dal Piano, affermando: “Le autorità competenti ci hanno confermato che i target fisici previsti saranno raggiunti. Abbiamo messo in sicurezza i progetti e non vi sono elementi che facciano temere il mancato completamento degli interventi programmati.”

Tra i progetti più rilevanti figura il Bus Rapid Transit (Brt), il futuro sistema di trasporto pubblico cittadino basato su autobus elettrici, per il quale l’amministrazione ha lavorato a una revisione del progetto finalizzata a ridurre l’impatto sul patrimonio arboreo.

In origine erano previste 700 interferenze con le alberature stradali, che comportavano 120 abbattimenti. Grazie alle modifiche progettuali, il numero degli alberi destinati a essere rimossi è stato ridotto a 83.

Sul tema della tutela del verde urbano, il sindaco ha concluso: “Anche un solo albero è importante, ma la tutela ambientale deve essere conciliata con la sicurezza delle persone e con la necessità di trasformare le infrastrutture della città.”

Lo riporta ansa.it.