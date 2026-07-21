Nessuna cancellazione ufficiale del concerto di Noemi previsto il prossimo 19 agosto a Carpino nell’ambito di Carpino in Folk. A chiarire la situazione è la Pro Loco, che interviene dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e invita a non diffondere informazioni prive di conferme.

La cantante, dopo una caduta avvenuta durante un concerto, aveva annunciato sui propri canali social la necessità di un periodo di pausa: “Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi quattro settimane di riposo per recuperare”.

Nonostante queste dichiarazioni, secondo gli organizzatori dell’evento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale relativa all’annullamento della data di Carpino.

La Pro Loco fa sapere di essere in costante contatto con la produzione dell’artista e che, nella mattinata odierna, è arrivata la conferma della necessità di attendere un ulteriore aggiornamento medico sulle condizioni di salute della cantante.

L’associazione precisa che le informazioni diffuse da Noemi sulla propria prognosi sono state prese in considerazione, ma non rappresentano al momento una rinuncia definitiva alla partecipazione al festival.

Per questo motivo la Pro Loco invita cittadini e fan a mantenere prudenza, evitando ipotesi e comunicazioni non verificate che potrebbero creare confusione e generare inutili preoccupazioni.

“Evitate notizie non verificate”, è l’appello degli organizzatori, che assicurano come eventuali novità saranno comunicate attraverso i canali ufficiali della Pro Loco e dell’Amministrazione comunale non appena arriveranno indicazioni dalla produzione dell’artista.

Nel frattempo, gli organizzatori hanno rivolto a Noemi gli auguri di una pronta guarigione, auspicando di poterla accogliere sul palco di Carpino in Folk il prossimo 19 agosto.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.