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Home // Cerignola // Centrodestra verso le amministrative a Cerignola, Bonavita: “Mettiamo davanti a tutto la città”

CERIGNOLA BONAVITA Centrodestra verso le amministrative a Cerignola, Bonavita: “Mettiamo davanti a tutto la città”

La Lega di Cerignola guarda alle prossime elezioni amministrative del 2027 e rivendica la necessità di costruire un percorso unitario

Antonio Bonavita

Antonio Bonavita - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

La Lega di Cerignola guarda alle prossime elezioni amministrative del 2027 e rivendica la necessità di costruire un percorso unitario del centrodestra, mettendo al centro i problemi della città e non le dinamiche interne ai partiti.

A intervenire è il segretario cittadino della Lega, Antonio Bonavita, che ha commentato le recenti ricostruzioni sullo scenario politico locale, sottolineando la volontà di concentrarsi sulle esigenze dei cittadini.

“Cerignola merita di più delle chiacchiere sui retroscena. Prendiamo atto delle ricostruzioni di stampa. La Lega di Cerignola non commenta veti, correnti o presunte spaccature: la nostra energia è tutta per una città che ha bisogno di sicurezza vera, di servizi che funzionino, di lavoro per i giovani che oggi se ne vanno.”

Bonavita ha poi ribadito il ruolo che il centrodestra dovrà assumere in vista della prossima tornata elettorale, richiamando alla responsabilità e alla necessità di superare contrapposizioni personali.

“Il centrodestra a Cerignola ha una responsabilità enorme, e noi la prendiamo sul serio. Costruire un’alternativa credibile significa mettere davanti a tutto la città, non le posizioni personali. Chi vuole dividere il campo lavora contro Cerignola, non contro un partito.”

Il segretario cittadino della Lega ha infine confermato la linea del partito sul territorio: “Noi restiamo al nostro posto: sul territorio, tra la gente, con i piedi per terra. Il resto lo lasciamo a chi ha tempo da perdere.”

Con queste parole, Bonavita invita gli esponenti del centrodestra cerignolano a mettere da parte divisioni e interessi personali, puntando su un progetto comune in vista delle amministrative del 2027 con l’obiettivo di costruire un’alternativa politica per la città.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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