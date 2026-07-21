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ALESSANDRA PETRONELLI Cerignola, Alessandra Petronelli nominata Vice Prefetto della Repubblica Italiana

Un prestigioso incarico che rappresenta il punto più alto di un percorso professionale costruito attraverso anni di impegno e preparazione

Alessandra Petronelli

Cerignola, Alessandra Petronelli nominata Vice Prefetto della Repubblica Italiana - Fonte Immagine: viverecerignola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

Alessandra Petronelli è stata nominata Vice Prefetto della Repubblica Italiana, un prestigioso incarico che rappresenta il punto più alto di un percorso professionale costruito attraverso anni di impegno, preparazione e servizio nelle istituzioni.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dalla comunità di Cerignola, che vede nella nomina della funzionaria un motivo di orgoglio e una conferma delle eccellenze espresse dal territorio ofantino.

Il nuovo incarico premia una carriera caratterizzata da rigore, competenza e dedizione al servizio pubblico, qualità che hanno accompagnato Petronelli nel corso degli anni e nei diversi ruoli ricoperti all’interno dell’amministrazione dello Stato.

La figura del Vice Prefetto rappresenta uno dei ruoli di maggiore responsabilità nell’ambito dell’amministrazione territoriale, con compiti che richiedono elevate competenze giuridiche e amministrative, oltre a capacità di dialogo, coordinamento e mediazione con istituzioni e comunità locali.

La nomina arriva in una fase in cui il ruolo delle istituzioni territoriali assume un’importanza sempre maggiore sui temi della legalità, della sicurezza e del rapporto con i cittadini. Una sfida che Alessandra Petronelli potrà affrontare grazie all’esperienza maturata nel corso della sua carriera.

Per Cerignola si tratta di un risultato che va oltre il riconoscimento personale: la nomina rappresenta un motivo di vanto per l’intera città, dimostrando come il territorio sappia esprimere professionalità capaci di raggiungere incarichi di grande prestigio nazionale.

Numerosi i messaggi di congratulazioni arrivati alla nuova Vice Prefetto, con parole di apprezzamento per il percorso umano e professionale intrapreso. “Un riconoscimento che premia il merito, la competenza e il grande senso delle istituzioni”, è il commento espresso da chi ha voluto sottolineare il valore del traguardo raggiunto.

Alessandra Petronelli viene indicata come esempio di impegno e professionalità, simbolo di quella parte della comunità cerignolana che, attraverso il lavoro e la dedizione, contribuisce a dare lustro al nome della città.

Alla nuova Vice Prefetto vanno gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e per un incarico che sarà chiamata a svolgere con la stessa autorevolezza e passione che hanno contraddistinto il suo percorso professionale.

Lo riporta viverecerignola.it.

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