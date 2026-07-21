CERIGNOLA – Parte il percorso politico di Cerignola Produce in vista delle prossime elezioni amministrative. Dopo aver annunciato la propria partecipazione alla competizione elettorale, la lista civica ha avviato la definizione del programma e della squadra, ponendo al centro temi come sviluppo economico, sostegno alle imprese, politiche sociali e valorizzazione delle nuove generazioni.

Tra le priorità indicate dal movimento figura il contrasto allo spopolamento giovanile, attraverso interventi capaci di creare opportunità di lavoro e di crescita sul territorio. Secondo il gruppo, è necessario superare quelle che vengono definite le criticità dell’amministrazione uscente, restituendo ai cittadini un ruolo attivo nelle scelte che riguardano la città.

Contestualmente sono stati nominati i vertici della nuova organizzazione. Vincenzo Specchio è il segretario politico, affiancato dai vice segretari Giovanna Strafezza e Massimo Guglielmi. La segreteria amministrativa è affidata a Lino Angiolino e Tommaso Albanese, mentre Michele Gammino ricoprirà il ruolo di responsabile delle aree mercatali. Completano il direttivo Pasquale Longo, Domenico Dolcezza, Mario Berardi e Aldo Serra.

La lista sottolinea di rappresentare l’evoluzione dell’esperienza politica nata dieci anni fa con Cerignola Produce, oggi rafforzata dall’ingresso di nuovi esponenti.

Sul piano delle alleanze, il movimento lancia un appello alle altre forze civiche e ai rappresentanti del centrodestra cittadino. L’obiettivo è aprire un confronto con i movimenti riconducibili all’area di Franco Metta e con le componenti politiche che fanno riferimento a Carlo D’Ercole, Nicola Netti e Gianvito Casarella, per rilanciare il progetto politico avviato tre anni fa.

«È necessario convocare al più presto un tavolo comune – afferma il segretario Vincenzo Specchio – per costruire una cabina di regia che definisca il programma della coalizione e individui il candidato sindaco unitario in vista delle prossime elezioni amministrative».

L’iniziativa punta a favorire un percorso condiviso tra le diverse anime del centrodestra e dell’area civica, con l’obiettivo di presentarsi compatte alla prossima sfida elettorale. Lo riporta cerignolaviva.it