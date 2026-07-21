POTENZA – La circolazione ferroviaria lungo la linea Potenza–Melfi–Foggia riprenderà regolarmente sabato 13 settembre 2026, consentendo il ritorno ai collegamenti ferroviari alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico in Basilicata, previsto per il 14 settembre.

La riattivazione del servizio arriva al termine degli interventi infrastrutturali programmati sulla linea, che comprendono anche le operazioni di demolizione del Viadotto Tiera, in programma domenica 26 luglio. Si tratta di una fase particolarmente delicata del cantiere, inserita nel più ampio piano di ammodernamento della rete ferroviaria.

La riapertura della tratta rappresenta un passaggio importante per il ripristino della mobilità tra Basilicata e Puglia, interessando una delle principali direttrici ferroviarie del Mezzogiorno. Il ritorno alla piena operatività consentirà di ristabilire i collegamenti tra Potenza, Melfi e Foggia, utilizzati quotidianamente da pendolari, studenti e viaggiatori.

Nei prossimi mesi proseguiranno le attività tecniche necessarie al completamento degli interventi previsti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria. Lo riporta l’Ansa.