Si terrà mercoledì 22 luglio, alle ore 13.30, presso la Camera dei deputati, la commemorazione ufficiale dell’on. Paolo Agostinacchio, che era stata precedentemente rinviata a seguito della ricalendarizzazione dei lavori dell’Assemblea di Montecitorio.

L’iniziativa, promossa dal deputato foggiano Giandonato La Salandra, è stata dedicata alla memoria dell’ex parlamentare e già sindaco di Foggia, figura che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento della vita politica e istituzionale del territorio.

Alla commemorazione prenderanno parte la Presidenza della Camera e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, con l’osservanza di un minuto di silenzio in ricordo dell’on. Agostinacchio.

Per l’occasione, l’on. La Salandra ha invitato ad assistere alla commemorazione i familiari di Paolo Agostinacchio e alcune delle persone che hanno condiviso con lui il percorso politico, istituzionale e umano.

“A due anni dalla sua scomparsa – dichiara l’on. La Salandra – il ricordo di don Paolo è ancora vivo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di strada. La sua è stata una politica fatta di servizio, equilibrio, senso delle istituzioni e profondo legame con il territorio. Oggi, più che mai, avvertiamo la mancanza di figure come la sua, capaci di interpretare l’impegno pubblico con autorevolezza, sobrietà e visione“.

La commemorazione potrà essere seguita anche in diretta attraverso la Web TV della Camera dei deputati.