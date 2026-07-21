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Home // Cronaca // Commemorazione ufficiale alla camera per l’onorevole Paolo Agostinacchio

AGOSTINACCHIO RICORDO Commemorazione ufficiale alla camera per l’onorevole Paolo Agostinacchio

Mercoledì 22 luglio alle ore 13.30 a Montecitorio il ricordo dell'ex parlamentare e sindaco di Foggia, su iniziativa dell'on. La Salandra

Commemorazione alla Camera per Paolo Agostinacchio il 2 luglio, La Salandra: "Il suo è stato un esempio"

Commemorazione alla Camera per Paolo Agostinacchio il 2 luglio, La Salandra: "Il suo è stato un esempio"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Si terrà mercoledì 22 luglio, alle ore 13.30, presso la Camera dei deputati, la commemorazione ufficiale dell’on. Paolo Agostinacchio, che era stata precedentemente rinviata a seguito della ricalendarizzazione dei lavori dell’Assemblea di Montecitorio.

L’iniziativa, promossa dal deputato foggiano Giandonato La Salandra, è stata dedicata alla memoria dell’ex parlamentare e già sindaco di Foggia, figura che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento della vita politica e istituzionale del territorio.

Alla commemorazione prenderanno parte la Presidenza della Camera e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, con l’osservanza di un minuto di silenzio in ricordo dell’on. Agostinacchio.

Per l’occasione, l’on. La Salandra ha invitato ad assistere alla commemorazione i familiari di Paolo Agostinacchio e alcune delle persone che hanno condiviso con lui il percorso politico, istituzionale e umano.

A due anni dalla sua scomparsa  dichiara l’on. La Salandra  il ricordo di don Paolo è ancora vivo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di strada. La sua è stata una politica fatta di servizio, equilibrio, senso delle istituzioni e profondo legame con il territorio. Oggi, più che mai, avvertiamo la mancanza di figure come la sua, capaci di interpretare l’impegno pubblico con autorevolezza, sobrietà e visione.

La commemorazione potrà essere seguita anche in diretta attraverso la Web TV della Camera dei deputati.

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