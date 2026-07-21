Domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 11.oo, nella sede di Foggia della Regione Puglia, in via Alessandro Volta 13, l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, procederà alla firma dei disciplinari con i sindaci di Alberona, Bovino, Casalvecchio di Puglia, Cerignola, Pietramontecorvino, Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio e San Marco la Catola, e con la commissaria prefettizia del Comune di Lesina, riguardanti interventi strategici di contrasto al dissesto idrogeologico, finanziati nell’ambito del Programma Regionale Puglia 2021-2027.
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21 Luglio 2026 - ore 10:46
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