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Home // Gargano // Contrasto al dissesto idrogeologico: Piemontese alla firma dei disciplinari con sindaci foggiano

PIEMONTESE FOGGIANO Contrasto al dissesto idrogeologico: Piemontese alla firma dei disciplinari con sindaci foggiano

Domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 11.oo, nella sede di Foggia della Regione Puglia, in via Alessandro Volta

Piemontese rieletto consigliere regionale: 30.273 preferenze lo confermano

ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 11.oo, nella sede di Foggia della Regione Puglia, in via Alessandro Volta 13, l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, procederà alla firma dei disciplinari con i sindaci di Alberona, Bovino, Casalvecchio di Puglia, Cerignola, Pietramontecorvino, Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio e San Marco la Catola, e con la commissaria prefettizia del Comune di Lesina, riguardanti interventi strategici di contrasto al dissesto idrogeologico, finanziati nell’ambito del Programma Regionale Puglia 2021-2027.

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