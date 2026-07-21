'Cromà' a Mattinata: tre giorni di musica, giochi, sport e divertimento

Dal 24 al 26 luglio Mattinata ospiterà “Cromà – United Colors of Mattinata”, l’evento che animerà il centro storico e le spiagge del paese con musica, giochi, attività sportive e spettacoli, coinvolgendo residenti e turisti in tre giornate all’insegna della condivisione, dell’inclusione e del divertimento.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la “Sunset Color Run”, la tradizionale corsa-camminata non competitiva che, nella serata di sabato 25 luglio, colorerà le strade del paese con una spettacolare esplosione di polveri colorate.

La manifestazione prenderà il via venerdì 24 luglio. Dalle 10.30 partirà il tour delle spiagge con animazione, giochi e attività dedicate a grandi e piccoli. Nel pomeriggio, dalle 17.30, Corso Matino si trasformerà nel Villaggio dei Colori, con installazioni, aree gioco e spazi dedicati all’intrattenimento. La serata proseguirà alle 21 in via Grilli con il concerto della HELhits Band.

Sabato 25 luglio il programma riprenderà con le attività sul litorale dalle 10.30 alle 13. Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30, riaprirà il Villaggio dei Bambini, mentre alle 19.30 scatterà la Sunset Color Run, il momento simbolo della manifestazione, durante il quale i partecipanti saranno avvolti da una cascata di colori lungo il percorso cittadino. La festa continuerà alle 21.30, in Piazza della Comunità, con il Giova VJ Show, uno spettacolo che unirà musica, immagini ed effetti visivi.

La manifestazione si concluderà domenica 26 luglio con il ritorno delle attività sulle spiagge e del Villaggio dei Colori nel centro cittadino. Il gran finale è previsto alle 22, con il Live Music Show “Nei 90 io c’ero”, uno spettacolo dedicato ai grandi successi musicali degli anni Novanta.

Il programma completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento e sui canali social dedicati. Per partecipare alla Sunset Color Run è necessario effettuare l’iscrizione compilando l’apposito modulo online.

“Cromà – United Colors of Mattinata” è organizzata dal Comune di Mattinata, Arci e Infopoint Turistico Mattinata.