FARA SAN MARTINO – Il Gruppo De Cecco mette a segno una delle operazioni più rilevanti degli ultimi anni nel comparto agroalimentare. L’azienda di Fara San Martino ha infatti completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di RossoGargano S.C.A.p.A., società consortile agricola con sede a Foggia specializzata nella produzione e trasformazione di derivati del pomodoro e conserve vegetali.

Il perfezionamento dell’operazione è arrivato dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni previste e la verifica delle condizioni stabilite nell’accordo sottoscritto il 1° giugno 2026. Il valore complessivo dell’acquisizione è di circa 70 milioni di euro.

RossoGargano rappresenta uno dei principali operatori italiani del settore. Attraverso la rete dei propri consorziati coordina la coltivazione della materia prima, cura la trasformazione dei prodotti agricoli nei propri stabilimenti e ne segue la commercializzazione sia in Italia sia all’estero. La società è presente da tempo anche su importanti mercati internazionali, molti dei quali coincidono con quelli già presidiati dal Gruppo De Cecco.

Secondo il presidente del consiglio di amministrazione della F.lli De Cecco, Filippo Antonio De Cecco, l’acquisizione costituisce un passaggio strategico nel percorso di crescita dell’azienda. L’integrazione di RossoGargano consentirà infatti di consolidare la filiera produttiva, incrementare efficienza e redditività e rafforzare il controllo diretto dell’intero ciclo produttivo, dalla coltivazione delle materie prime fino alla distribuzione dei prodotti finiti, con l’obiettivo di garantire ai consumatori standard qualitativi sempre più elevati.

Sul fronte dell’assistenza all’operazione, De Cecco è stata affiancata dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti societari e contrattuali, mentre i soci di RossoGargano si sono avvalsi della consulenza del dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali e di Xperta Partners Legal (XP Legal) per la consulenza legale. Lo riporta chietitoday.it.