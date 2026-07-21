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Home // Manfredonia // Emergenza caldo, attivati i presìdi di ristoro del Pronto Intervento Sociale nell’Ambito di Manfredonia

PIS MANFREDONIA Emergenza caldo, attivati i presìdi di ristoro del Pronto Intervento Sociale nell’Ambito di Manfredonia

maggiormente esposte alle alte temperature. Nei centri sarà possibile trovare acqua fresca, ambienti climatizzati o comunque riparati dal caldo e assistenza durante le ore più critiche della giornata.

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IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO - VIAGGIAESCOPRI.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Rafforzate le misure di assistenza per affrontare l’ondata di caldo che sta interessando il territorio. L’Ambito Territoriale di Manfredonia ha attivato i presìdi di ristoro del Pronto Intervento Sociale (PIS), punti di accoglienza destinati a offrire supporto alle persone maggiormente esposte alle alte temperature.

Nei centri sarà possibile trovare acqua fresca, ambienti climatizzati o comunque riparati dal caldo e assistenza durante le ore più critiche della giornata. L’iniziativa è rivolta in particolare ad anziani, persone fragili e cittadini che necessitano di un luogo sicuro dove sostare nelle fasce orarie più calde.

A Manfredonia sono operativi due punti di accoglienza: la sede della Croce Rossa, in via Maddalena 136, e quella della PASER, in viale Giuseppe Di Vittorio 116/A. Entrambi sono aperti dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

A Monte Sant’Angelo il presidio è attivo presso la sede del Centro Sociale “San Michele”, in via Carlo di Durazzo, gestito dalla U.G.R., con apertura tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

A Mattinata il servizio è garantito da Mattinata Soccorso, in via Brodolini, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20.

A Zapponeta, infine, il punto di ristoro è ospitato presso la Biblioteca comunale “G. Di Palma”, in via Falcone e Borsellino, gestito dalla T.A.A.F., con apertura dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

L’amministrazione invita la cittadinanza a diffondere l’iniziativa affinché le informazioni raggiungano il maggior numero possibile di persone, in particolare coloro che, a causa dell’età, di condizioni di salute o di isolamento sociale, sono più vulnerabili agli effetti delle elevate temperature.

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