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FOGGIA DELLI CARRI Foggia, degrado in via Delli Carri: la denuncia dei residenti. «Da giorni persone dormono in strada»

Cresce il malcontento tra i residenti di via Delli Carri, a pochi passi da piazza Giordano, che denunciano una situazione di degrado urbano

Foggia, degrado in via Delli Carri

Foggia, degrado in via Delli Carri: la denuncia dei residenti. «Da giorni persone dormono in strada»

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Cresce il malcontento tra i residenti di via Delli Carri, a pochi passi da piazza Giordano, che denunciano una situazione di degrado urbano che, secondo quanto riferito, si protrae ormai da diversi giorni.

La segnalazione giunta alla nostra redazione descrive un tratto della strada occupato durante le ore notturne da persone senza fissa dimora, costrette a dormire all’aperto. Materassi di fortuna, coperte, effetti personali e rifiuti avrebbero progressivamente compromesso il decoro dell’area, alimentando il disagio di chi vive e lavora nel cuore del centro cittadino.

«La situazione è diventata difficile da gestire – raccontano alcuni residenti –. Ogni giorno assistiamo a scene di degrado e chiediamo che vengano adottati provvedimenti concreti per ripristinare condizioni di pulizia e sicurezza».

I cittadini sollecitano un intervento delle istituzioni competenti, affinché venga effettuata la pulizia della zona e siano intensificati i controlli. Allo stesso tempo, evidenziano la necessità di affrontare il problema anche dal punto di vista sociale, garantendo assistenza alle persone che vivono in condizioni di estrema fragilità e che trovano riparo lungo la strada.

La vicenda riaccende il dibattito sul delicato equilibrio tra tutela del decoro urbano e sostegno alle persone senza dimora. Una questione che richiede risposte coordinate, coinvolgendo amministrazione comunale, servizi sociali e associazioni del terzo settore, per individuare soluzioni capaci di coniugare sicurezza, inclusione e dignità.

I residenti confidano ora in un intervento rapido da parte delle autorità, nella speranza che via Delli Carri possa tornare a garantire condizioni di vivibilità e decoro in una delle zone più frequentate del centro di Foggia.

A cura di Michele Solatia.

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