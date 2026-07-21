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Home // Foggia // Foggia, il prefetto Grieco lascia l’incarico. Strippoli: “Serve una guida coraggiosa”

GRIECO STRIPPOLI Foggia, il prefetto Grieco lascia l’incarico. Strippoli: “Serve una guida coraggiosa”

Il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco si appresta a lasciare l’incarico dopo due anni e mezzo di servizio, con il pensionamento

Francesco Strippoli

Il consigliere comunale Francesco Strippoli - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco si appresta a lasciare l’incarico dopo due anni e mezzo di servizio, con il pensionamento. La decisione ha spinto il consigliere comunale di maggioranza del Movimento 5 Stelle Francesco Strippoli a chiedere al Governo una nuova guida prefettizia con un approccio diverso rispetto al passato.

Strippoli ha espresso critiche sulla gestione delle problematiche legate alla sicurezza del territorio, richiamando in particolare alcune dichiarazioni del prefetto uscente sui fenomeni criminali in provincia, definiti in passato come “irrilevanti”. Un giudizio che il consigliere comunale ha contestato, ritenendolo distante dalla realtà di una città segnata da omicidi, furti, aggressioni e fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata.

Il prefetto Grieco era stato al centro del dibattito pubblico anche dopo alcune dichiarazioni sulla situazione del quartiere Ferrovia e della zona della Stazione, dove aveva escluso un quadro di totale abbandono e anarchia. Una posizione che aveva generato reazioni da parte di residenti e rappresentanti politici e che era stata successivamente approfondita in un video realizzato dall’ex consigliere regionale Joseph Splendido, scelta che aveva alimentato ulteriori polemiche.

In un’altra occasione, rispondendo alle richieste di un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, Grieco aveva affermato che non vi fosse una particolare emergenza sotto il profilo numerico, dichiarando: “Non c’è una sofferenza in termini di unità”. Allo stesso tempo aveva però evidenziato la necessità di una strategia efficace di prevenzione e contrasto.

Nel suo intervento sui social, Francesco Strippoli ha descritto un quadro di forte pressione criminale sul territorio, citando episodi come gli assalti agli sportelli bancomat e gli attacchi lungo la Statale 16 da parte di gruppi armati definiti “mafiosi e paramilitari”. Situazioni che, secondo il consigliere pentastellato, sembrano scenari da film ma rappresentano invece problemi concreti vissuti dalla comunità.

La richiesta rivolta al Governo è quella di nominare un nuovo rappresentante dello Stato con maggiore capacità di intervento. Strippoli ha dichiarato: “Foggia necessita di un Prefetto nel pieno della carriera e con la voglia, la forza ed il coraggio di portare sicurezza e ordine in maniera forte e decisa. Non di negarla e sminuirla per passare un paio di annetti in tranquillità.”

Lo riporta foggiatoday.it.

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